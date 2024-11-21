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Как использовать кофейный жмых для улучшения состояния растений

Садоводство

Использование кофе в уходе за растениями известно многим, но не все решаются попробовать этот метод. Основные опасения касаются того, что кофе может сильно влиять на кислотность почвы. Однако это заблуждение.

Как использовать кофейный жмых для улучшения состояния растений
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Сухой кофейный жмых нейтрален и безопасен для растений. Его можно использовать для подкормки, равномерно распределяя возле растений, требующих улучшения состояния. Этот метод способствует их оздоровлению и улучшению общего состояния.

Кофейный жмых будет полезен и для компоста, улучшая его качество и питательную ценность. Также он может быть использован как эффективный слой мульчи, если предварительно убедиться, что он полностью просушен. В противном случае, если кофе влажный, есть риск образования плесени.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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