Как использовать кофейный жмых для улучшения состояния растений

Использование кофе в уходе за растениями известно многим, но не все решаются попробовать этот метод. Основные опасения касаются того, что кофе может сильно влиять на кислотность почвы. Однако это заблуждение.

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Сухой кофейный жмых нейтрален и безопасен для растений. Его можно использовать для подкормки, равномерно распределяя возле растений, требующих улучшения состояния. Этот метод способствует их оздоровлению и улучшению общего состояния.

Кофейный жмых будет полезен и для компоста, улучшая его качество и питательную ценность. Также он может быть использован как эффективный слой мульчи, если предварительно убедиться, что он полностью просушен. В противном случае, если кофе влажный, есть риск образования плесени.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

