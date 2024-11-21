Как использовать кофейный жмых для улучшения состояния растений

Использование кофе в уходе за растениями известно многим, но не все решаются попробовать этот метод. Основные опасения касаются того, что кофе может сильно влиять на кислотность почвы. Однако это заблуждение.
Сухой кофейный жмых нейтрален и безопасен для растений. Его можно использовать для подкормки, равномерно распределяя возле растений, требующих улучшения состояния. Этот метод способствует их оздоровлению и улучшению общего состояния.
Кофейный жмых будет полезен и для компоста, улучшая его качество и питательную ценность. Также он может быть использован как эффективный слой мульчи, если предварительно убедиться, что он полностью просушен. В противном случае, если кофе влажный, есть риск образования плесени.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.