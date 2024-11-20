Почему рассада перца чахнет: основные ошибки

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить крепкую рассаду болгарского перца — задача непростая. Даже если семена проросли, многие дачники сталкиваются с тем, что рассада перестаёт развиваться или начинает чахнуть. Чтобы избежать ошибок, важно обратить внимание на условия, которые вы создаёте для растений.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Основные причины проблем с рассадой

Неподходящая температура

В первые дни после появления всходов температура воздуха должна быть около +18 °C. Если её повысить до +23-25 °C, это может замедлить развитие рассады или даже нанести вред.

Недостаток света

Болгарский перец очень светолюбив. На ранних этапах роста растениям жизненно необходимо хорошее освещение. Если его не хватает, используйте фитосветильники, чтобы обеспечить оптимальный световой режим.

Избыточный полив

Молодая корневая система перца ещё слишком слаба, чтобы справляться с избытком влаги. Поливайте умеренно, чтобы грунт оставался слегка влажным, но без застоя воды.

Проблемы с пикировкой

Перцы плохо переносят пересадку, поэтому их лучше сразу высаживать в отдельные ёмкости. Лишние манипуляции с корнями могут замедлить рост и ослабить растение.

Ошибки с подкормками

Подкормка важна, но здесь работает принцип: лучше меньше, чем больше. Передозировка удобрений может навредить рассаде, поэтому используйте их с осторожностью.

Создание правильных условий для рассады болгарского перца — залог её здоровья и дальнейшего роста. Обратите внимание на температуру, освещение, полив и удобрения, чтобы ваши усилия увенчались успехом.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

