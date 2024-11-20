Почему рассада перца чахнет: основные ошибки

Вырастить крепкую рассаду болгарского перца — задача непростая. Даже если семена проросли, многие дачники сталкиваются с тем, что рассада перестаёт развиваться или начинает чахнуть. Чтобы избежать ошибок, важно обратить внимание на условия, которые вы создаёте для растений.
В первые дни после появления всходов температура воздуха должна быть около +18 °C. Если её повысить до +23-25 °C, это может замедлить развитие рассады или даже нанести вред.
Болгарский перец очень светолюбив. На ранних этапах роста растениям жизненно необходимо хорошее освещение. Если его не хватает, используйте фитосветильники, чтобы обеспечить оптимальный световой режим.
Молодая корневая система перца ещё слишком слаба, чтобы справляться с избытком влаги. Поливайте умеренно, чтобы грунт оставался слегка влажным, но без застоя воды.
Перцы плохо переносят пересадку, поэтому их лучше сразу высаживать в отдельные ёмкости. Лишние манипуляции с корнями могут замедлить рост и ослабить растение.
Подкормка важна, но здесь работает принцип: лучше меньше, чем больше. Передозировка удобрений может навредить рассаде, поэтому используйте их с осторожностью.
Создание правильных условий для рассады болгарского перца — залог её здоровья и дальнейшего роста. Обратите внимание на температуру, освещение, полив и удобрения, чтобы ваши усилия увенчались успехом.
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