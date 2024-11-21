Что делать с липким снегом и ледяным дождем

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой дачники часто беспокоятся о сильных морозах, считая их основной угрозой для сада. Однако есть ещё один, не менее опасный фактор — налипание снега и ледяной дождь, которые могут навредить деревьям и кустарникам, образуя толстую корку льда.

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Чтобы защитить растения, необходимо принять несколько мер. Кроны деревьев с слабыми ветками следует обвязать шпагатом, но важно не прижимать ветви к стволу слишком сильно. Под крупными деревьями можно установить рогатины или подпорки, чтобы снег не повредил ветви.

Избавиться от ледяного дождя сложно, но для саженцев можно аккуратно растопить лёд руками, избегая сломать растения. Также необходимо позаботиться о поддержке для кустарников и деревьев, чтобы они не пострадали от сильных ветров.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

