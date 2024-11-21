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Что делать с липким снегом и ледяным дождем

0:52
Садоводство

Зимой дачники часто беспокоятся о сильных морозах, считая их основной угрозой для сада. Однако есть ещё один, не менее опасный фактор — налипание снега и ледяной дождь, которые могут навредить деревьям и кустарникам, образуя толстую корку льда.

Что делать с липким снегом и ледяным дождем
Фото: PxHere is licensed under public domain

Чтобы защитить растения, необходимо принять несколько мер. Кроны деревьев с слабыми ветками следует обвязать шпагатом, но важно не прижимать ветви к стволу слишком сильно. Под крупными деревьями можно установить рогатины или подпорки, чтобы снег не повредил ветви.

Избавиться от ледяного дождя сложно, но для саженцев можно аккуратно растопить лёд руками, избегая сломать растения. Также необходимо позаботиться о поддержке для кустарников и деревьев, чтобы они не пострадали от сильных ветров.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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