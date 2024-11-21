Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доля Европы в мировой экономике ежегодно падает и может дойти до отметки в 12%
Как правильно подготовить китайский автомобиль к зиме
Как сэкономить на отдыхе с детьми до 12 лет в Египте, Турции и на Мальдивах
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши

Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче

1:04
Садоводство

Осень — время, когда дачникам предстоит много работы, связанной с подготовкой дома и огорода к зиме. Однако, иногда в стремлении успеть сделать всё, могут быть допущены ошибки, из-за которых траты времени становятся напрасными.

Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Некоторые работы осенью оказываются не только лишними, но и могут навредить. Например, важно не совершать следующие ошибки:

  • Полностью сжигать листья. Листья нужно сжигать только в случае, если они заражены болезнями. В остальных случаях их можно использовать как укрывной материал или даже как удобрение для почвы.
  • Глубокая перекопка почвы. Перекапывание почвы на большую глубину нарушает баланс полезных микроорганизмов, что может повлиять на её здоровье.
  • Раннее укрытие растений. Не стоит укрывать садовые культуры слишком рано, когда ещё не наступили морозы. Это может привести к их загниванию и гибели.

Эти шаги могут помочь избежать излишних усилий и не навредить участку.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Последние материалы
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши
В Китае нашли залежи золота стоимостью $82,8 млрд
Когда дневной сон действительно работает и помогает вечером
После употребления каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.