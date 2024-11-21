Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — время, когда дачникам предстоит много работы, связанной с подготовкой дома и огорода к зиме. Однако, иногда в стремлении успеть сделать всё, могут быть допущены ошибки, из-за которых траты времени становятся напрасными.

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Некоторые работы осенью оказываются не только лишними, но и могут навредить. Например, важно не совершать следующие ошибки:

Полностью сжигать листья. Листья нужно сжигать только в случае, если они заражены болезнями. В остальных случаях их можно использовать как укрывной материал или даже как удобрение для почвы.

Глубокая перекопка почвы. Перекапывание почвы на большую глубину нарушает баланс полезных микроорганизмов, что может повлиять на её здоровье.

Раннее укрытие растений. Не стоит укрывать садовые культуры слишком рано, когда ещё не наступили морозы. Это может привести к их загниванию и гибели.

Эти шаги могут помочь избежать излишних усилий и не навредить участку.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

