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Эти растения нельзя сажать рядом с яблоней, иначе урожай будет испорчен

0:57
Садоводство

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Крыжовник и черная смородина возле яблони негативно влияют на рост и развитие урожая.

Эти растения нельзя сажать рядом с яблоней, иначе урожай будет испорчен
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Также следует быть осторожным при посадке огородных культур, таких как тополя, каштаны, сирень и бузина вместе с яблоней. Кроме того, избегайте выращивания рядом с яблоней барбариса, калины, розы и можжевельника.

Пихту, как и другие хвойные породы, не рекомендуется высаживать рядом с яблоней. Дело в том, что пихта сильно закисляет почву. Не стоит сажать рядом с яблоней вишню, черешню и персики, так как эти деревья будут отнимать у яблони питательные вещества.

С какими фруктовыми деревьями совместимы яблони

Яблоня хорошо совместима с малиной и сливой. Клен выделяет в воздух фитонциды, которые защищают яблоню от яблонной плодожорки.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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