Эти растения нельзя сажать рядом с яблоней, иначе урожай будет испорчен

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Крыжовник и черная смородина возле яблони негативно влияют на рост и развитие урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Также следует быть осторожным при посадке огородных культур, таких как тополя, каштаны, сирень и бузина вместе с яблоней. Кроме того, избегайте выращивания рядом с яблоней барбариса, калины, розы и можжевельника.

Пихту, как и другие хвойные породы, не рекомендуется высаживать рядом с яблоней. Дело в том, что пихта сильно закисляет почву. Не стоит сажать рядом с яблоней вишню, черешню и персики, так как эти деревья будут отнимать у яблони питательные вещества.

С какими фруктовыми деревьями совместимы яблони

Яблоня хорошо совместима с малиной и сливой. Клен выделяет в воздух фитонциды, которые защищают яблоню от яблонной плодожорки.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

