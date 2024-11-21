Эти растения нельзя сажать рядом с яблоней, иначе урожай будет испорчен

Крыжовник и черная смородина возле яблони негативно влияют на рост и развитие урожая.
Также следует быть осторожным при посадке огородных культур, таких как тополя, каштаны, сирень и бузина вместе с яблоней. Кроме того, избегайте выращивания рядом с яблоней барбариса, калины, розы и можжевельника.
Пихту, как и другие хвойные породы, не рекомендуется высаживать рядом с яблоней. Дело в том, что пихта сильно закисляет почву. Не стоит сажать рядом с яблоней вишню, черешню и персики, так как эти деревья будут отнимать у яблони питательные вещества.
Яблоня хорошо совместима с малиной и сливой. Клен выделяет в воздух фитонциды, которые защищают яблоню от яблонной плодожорки.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.