Необычный секрет блестящих листьев фикуса

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фикус — одно из любимых растений цветоводов, но и одно из самых капризных. Его лучше не тревожить без необходимости: лишние пересадки и перемещения могут стать причиной стресса, из-за которого фикус начинает терять листья. Чтобы сохранить его пышную крону, ухаживать за растением нужно бережно и своевременно.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Молоко — секрет блестящих листьев

Один из интересных способов ухода за фикусом — использование молока для обработки листвы. Цветоводы отмечают, что молоко благотворно влияет на растение, придавая его листьям здоровый блеск и упругость.

Как применять молоко для ухода за фикусом?

Выбирайте молоко с высокой жирностью — оно содержит больше питательных веществ, которые помогают растению. Разведите молоко водой в соотношении 1:2. Перелейте раствор в пульверизатор и нанесите его на листья растения. Через несколько минут аккуратно протрите листья мягкой тканью, чтобы удалить излишки раствора.

Почему это работает?

Жирное молоко насыщает листья фикуса полезными веществами, улучшает их внешний вид и помогает растению противостоять стрессу. Кроме того, регулярная обработка листьев таким раствором делает их ярче и способствует сохранению декоративности растения.

Используйте этот простой и эффективный метод, чтобы ваш фикус радовал здоровым и красивым видом.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

