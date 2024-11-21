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Пять шагов для безопасной зимовки дачи

1:23
Садоводство

Подготовка загородного участка к зиме — важный этап, который поможет избежать многих проблем весной. Если начать работы вовремя, можно значительно упростить переход в новый сезон и получить явные преимущества в виде сохранённого времени и усилий.

Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В сентябре и октябре стоит выполнить несколько важных дел, которые помогут подготовить участок к холодам и обеспечить его нормальное состояние до весны.

Вот список дел, которые следует успеть сделать до конца октября:

  • Подготовка газона. Трава должна быть очищена от мусора, а слой опавших листьев — убран, чтобы не нарушить фотосинтез в следующем сезоне.
  • Проверка колодца. Если в воде появился неприятный запах сероводорода, нужно провести её дезинфекцию.
  • Консервация септика. За две недели до откачки следует очистить резервуар с помощью специальных бактерий.
  • Подготовка водопровода. Вода из шлангов и кранов должна быть слита самотёком, чтобы избежать замерзания в трубах.
  • Обработка подвала и погреба. Использование антисептиков предотвратит появление плесени в этих помещениях.

Такие меры подготовки обеспечат бесперебойную работу всех систем на участке в зимний период и избавят от множества неприятных сюрпризов.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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