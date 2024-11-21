Как избавиться от колорадского жука без химии

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С проблемой борьбы с колорадскими жуками сталкиваются все садоводы. Использование химических препаратов, хотя и эффективно, не всегда безопасно для участка и окружающей среды. В качестве альтернативы предлагается обратить внимание на натуральные методы, которые могут быть не менее результативными.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

Естественные враги жука. На участке можно создать условия для полезных насекомых, таких как пауки, жужелицы и божьи коровки. Эти естественные хищники помогут снизить численность колорадского жука без вреда для растений.

Полынь как средство защиты. Из полыни готовится настой для опрыскивания. Для этого смешиваются 400 граммов полыни, 8 стручков перца чили и 100 граммов чесночных стрелок, заливается всё горячей водой и настаивается 12 часов. Полученный состав эффективно защищает картофель от вредителя.

Использование дегтя. Раствор из двух ложек дегтя и 10 литров воды является мощным средством против жука. После обработки картофеля вредители больше не появятся на участке.



Эти методы помогают защитить урожай без химии, сохраняя экологию и качество земли.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

