Как спичечный коробок может заменить кухонные весы

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Отмерять удобрения столовыми ложками не всегда удобно и точно, особенно когда речь идет о небольших дозировках. А если на даче нет кухонных весов, точность может пострадать. Однако существует простой и доступный способ, который решит эту проблему.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Универсальная мера для удобрений

Для точного измерения сыпучих удобрений можно использовать обычный спичечный коробок. Этот метод прост, надёжен и доступен каждому дачнику.

Сколько вмещает спичечный коробок?

Сульфат аммония или хлористый калий — 19 граммов

Аммиачная селитра — 17 граммов

Гранулированный суперфосфат — 22 грамма

Мочевина — 13 граммов

Двойной суперфосфат — 20 граммов

Сульфат калия — 26 граммов

Древесная зола — 10 граммов

Спичечный коробок является отличной альтернативой весам, и результаты измерения достаточно точны для использования в огороде.

Почему этот способ удобен?

Доступность. Спичечный коробок найдется в каждом доме или на даче. Простота. Не требуется специальных инструментов или приспособлений. Точность. Объём коробка стандартизирован, что делает метод универсальным.

Использование спичечного коробка для измерения удобрений — это удобный и практичный подход для начинающих и опытных огородников.

Уточнения

Спичечный коробок - небольшая, как правило, плотная картонная или изготовленная из шпона коробочка для хранения спичек.

