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Как спичечный коробок может заменить кухонные весы

1:28
Садоводство

Отмерять удобрения столовыми ложками не всегда удобно и точно, особенно когда речь идет о небольших дозировках. А если на даче нет кухонных весов, точность может пострадать. Однако существует простой и доступный способ, который решит эту проблему.

Как спичечный коробок может заменить кухонные весы
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Универсальная мера для удобрений

Для точного измерения сыпучих удобрений можно использовать обычный спичечный коробок. Этот метод прост, надёжен и доступен каждому дачнику.

Сколько вмещает спичечный коробок?

  • Сульфат аммония или хлористый калий — 19 граммов
  • Аммиачная селитра — 17 граммов
  • Гранулированный суперфосфат — 22 грамма
  • Мочевина — 13 граммов
  • Двойной суперфосфат — 20 граммов
  • Сульфат калия — 26 граммов
  • Древесная зола — 10 граммов

Спичечный коробок является отличной альтернативой весам, и результаты измерения достаточно точны для использования в огороде.

Почему этот способ удобен?

  1. Доступность. Спичечный коробок найдется в каждом доме или на даче.
  2. Простота. Не требуется специальных инструментов или приспособлений.
  3. Точность. Объём коробка стандартизирован, что делает метод универсальным.    

Использование спичечного коробка для измерения удобрений — это удобный и практичный подход для начинающих и опытных огородников.

Уточнения

Спичечный коробок - небольшая, как правило, плотная картонная или изготовленная из шпона коробочка для хранения спичек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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