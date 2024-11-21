Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин предупредил о возможности России развернуть РСМД
Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты
Путин выступил со срочным обращением к россиянам по ситуации на Украине
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Почему животные впадают в спячку зимой
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке

Зачем замораживать грунт перед посадкой

1:08
Садоводство

Заготовка грунта для рассады требует заблаговременного подхода, чтобы подготовить качественную почву для будущих саженцев. Важно учитывать несколько ключевых моментов, которые помогут улучшить состав и свойства грунта.

Зачем замораживать грунт перед посадкой
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0
  • Использование лесной почвы. Почва из леса часто отличается питательностью и плодородием. Для рассады лучше выбирать грунт, собранный вблизи липы, ясеня, осины или березы. Однако обязательно проверяется кислотность, чтобы избежать проблем с ростом растений.
  • Добавление опилок. Чтобы улучшить свойства грунта, рекомендуется смешивать его с опилками. Это особенно эффективно для выращивания таких культур, как помидоры, перцы и огурцы.
  • Заморозка грунта. Низкие температуры нейтрализуют патогенные микроорганизмы, делая почву более безопасной для растений. Рекомендуется подвергнуть подготовленный состав заморозке.

Эти простые шаги помогут создать оптимальные условия для успешного выращивания рассады.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты
Путин выступил со срочным обращением к россиянам по ситуации на Украине
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Почему животные впадают в спячку зимой
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Европа занимается самообманом, надеясь обойтись без газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.