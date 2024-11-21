Зачем замораживать грунт перед посадкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заготовка грунта для рассады требует заблаговременного подхода, чтобы подготовить качественную почву для будущих саженцев. Важно учитывать несколько ключевых моментов, которые помогут улучшить состав и свойства грунта.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Использование лесной почвы. Почва из леса часто отличается питательностью и плодородием. Для рассады лучше выбирать грунт, собранный вблизи липы, ясеня, осины или березы. Однако обязательно проверяется кислотность, чтобы избежать проблем с ростом растений.

Добавление опилок. Чтобы улучшить свойства грунта, рекомендуется смешивать его с опилками. Это особенно эффективно для выращивания таких культур, как помидоры, перцы и огурцы.

Заморозка грунта. Низкие температуры нейтрализуют патогенные микроорганизмы, делая почву более безопасной для растений. Рекомендуется подвергнуть подготовленный состав заморозке.

Эти простые шаги помогут создать оптимальные условия для успешного выращивания рассады.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

