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Что сделать осенью, чтобы кусты не пострадали зимой

1:19
Садоводство

Подготовка плодовых кустарников к зиме играет важную роль в сохранении их здоровья и будущей урожайности. Несколько обязательных шагов помогут растениям успешно пережить холодный сезон.

Что сделать осенью, чтобы кусты не пострадали зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Брагин, CC BY-SA 3.0

Перед наступлением морозов стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Обрезка. Удаление старых, сломанных и больных ветвей помогает продлить срок жизни кустарника и улучшить качество урожая.
  • Осенняя подкормка. После активного плодоношения кустарники нуждаются в восстановлении. Для этого подойдут органические удобрения, такие как древесная зола.
  • Влагозарядный полив. Проведение обильного полива поможет почве медленнее промерзать, а ветвям избежать иссушения.
  • Рыхление почвы. Важно разрыхлить землю вблизи ствола на глубину до 5 см, а чуть дальше перекопать почву на глубину до 15 см.
  • Обработка от вредителей. Использование препаратов вроде бордоской жидкости, медного купороса или мочевины защитит кустарники от болезней и вредителей.

Эти действия помогут укрепить кустарники перед зимним периодом и значительно повысить их урожайность в следующем сезоне.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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