Почему для посадки осенью не годится любой лук

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для осенней посадки подходит не каждый сорт лука, поэтому выбор правильного вида играет ключевую роль. Рекомендуется отдать предпочтение сортам с ранними или средне-ранними сроками созревания.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Эти сорта обладают полезными характеристиками: способность формировать луковицу при коротком световом дне (8-12 часов), устойчивость к холодам, а также отсутствие склонности к стрелкованию. Эти качества делают их подходящими для осенних посадок и обеспечивают надежность в условиях низких зимних температур и весенних заморозков.

Список сортов, которые подходят для посадки осенью:

"Арзамасский"

"Турбо"

"Даниловский"

"Эллан Еллоу"

"Одинцовец"

"Стурон"

"Золотничок"

"Шекспир"

"Золотистый Семко F1"

"Штурартер Ризен"

"Радар"

Общими чертами этих сортов являются острота вкуса, золотисто-желтая окраска чешуи, высокая концентрация сухих веществ и эфирных масел, а также крепкие и сочные луковицы, что обеспечит отличный урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

