Для осенней посадки подходит не каждый сорт лука, поэтому выбор правильного вида играет ключевую роль. Рекомендуется отдать предпочтение сортам с ранними или средне-ранними сроками созревания.
Эти сорта обладают полезными характеристиками: способность формировать луковицу при коротком световом дне (8-12 часов), устойчивость к холодам, а также отсутствие склонности к стрелкованию. Эти качества делают их подходящими для осенних посадок и обеспечивают надежность в условиях низких зимних температур и весенних заморозков.
Список сортов, которые подходят для посадки осенью:
Общими чертами этих сортов являются острота вкуса, золотисто-желтая окраска чешуи, высокая концентрация сухих веществ и эфирных масел, а также крепкие и сочные луковицы, что обеспечит отличный урожай.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.