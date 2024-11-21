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Почему для посадки осенью не годится любой лук

1:06
Садоводство

Для осенней посадки подходит не каждый сорт лука, поэтому выбор правильного вида играет ключевую роль. Рекомендуется отдать предпочтение сортам с ранними или средне-ранними сроками созревания.

Почему для посадки осенью не годится любой лук
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Эти сорта обладают полезными характеристиками: способность формировать луковицу при коротком световом дне (8-12 часов), устойчивость к холодам, а также отсутствие склонности к стрелкованию. Эти качества делают их подходящими для осенних посадок и обеспечивают надежность в условиях низких зимних температур и весенних заморозков.

Список сортов, которые подходят для посадки осенью:

  • "Арзамасский"
  • "Турбо"
  • "Даниловский"
  • "Эллан Еллоу"
  • "Одинцовец"
  • "Стурон"
  • "Золотничок"
  • "Шекспир"
  • "Золотистый Семко F1"
  • "Штурартер Ризен"
  • "Радар"

Общими чертами этих сортов являются острота вкуса, золотисто-желтая окраска чешуи, высокая концентрация сухих веществ и эфирных масел, а также крепкие и сочные луковицы, что обеспечит отличный урожай.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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