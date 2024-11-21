Три дерева, которые нельзя сажать на участке

Использование деревьев в ландшафтном дизайне помогает украсить участок и придать ему уникальный вид. Однако не все деревья подходят для этих целей, так как некоторые из них могут создавать серьезные проблемы.

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Какие деревья стоит избегать

Клен. Несмотря на эффектный вид, некоторые виды клена могут доставить неприятности. Дерево склонно к трещинам и падениям, что несет риск повреждений дома или участка. Кроме того, оно активно распространяется, давая многочисленные молодые побеги, что может усложнить уход за территорией.

Ель. Высаживать стоит только декоративные сорта ели, приобретенные у специалистов. В противном случае мощная корневая система дерева может повредить коммуникации и нарушить структуру почвы.

Береза. Это красивое и распространенное дерево, но его высадка оправдана только там, где требуется снижение уровня грунтовых вод. Если участок не страдает от переувлажнения, береза может привести к осушению почвы.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

