Посадите эти растения дома и забудьте о болезнях

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растения для дома выбираются не только по внешнему виду, но и по их полезным свойствам. Некоторые предпочитают популярные варианты, другие ищут что-то необычное для создания оригинального интерьера. Однако можно остановиться на растениях, которые сочетают красоту и способность улучшать здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango, CC BY-SA 4.0

Растения, способные справиться с этой задачей:

Спатифиллум. Элегантное растение, известное своей способностью очищать воздух. Оно прекрасно справляется с улучшением атмосферы в доме.

Лилии. Эти благородные цветы подходят для домашних условий. Они не только украшают интерьер, но и положительно влияют на общее самочувствие.

Хлорофитум. Среди домашних растений это одно из самых полезных. Хлорофитум эффективно очищает воздух, нейтрализуя вредные вещества, включая формальдегид. Его выбирают те, кто заботится о здоровье.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

