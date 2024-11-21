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Посадите эти растения дома и забудьте о болезнях

1:01
Садоводство

Растения для дома выбираются не только по внешнему виду, но и по их полезным свойствам. Некоторые предпочитают популярные варианты, другие ищут что-то необычное для создания оригинального интерьера. Однако можно остановиться на растениях, которые сочетают красоту и способность улучшать здоровье.

Посадите эти растения дома и забудьте о болезнях
Фото: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango, CC BY-SA 4.0

Растения, способные справиться с этой задачей:

  • Спатифиллум. Элегантное растение, известное своей способностью очищать воздух. Оно прекрасно справляется с улучшением атмосферы в доме.
  • Лилии. Эти благородные цветы подходят для домашних условий. Они не только украшают интерьер, но и положительно влияют на общее самочувствие.
  • Хлорофитум. Среди домашних растений это одно из самых полезных. Хлорофитум эффективно очищает воздух, нейтрализуя вредные вещества, включая формальдегид. Его выбирают те, кто заботится о здоровье.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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