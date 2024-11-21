Зачем обрабатывать лук перед посадкой

Для получения хорошего урожая лука после зимнего посева важно не только правильно подготовить грядки и внести удобрения, но и обработать посадочный материал. Обеззараживание лука помогает значительно снизить риск заражения болезнями.
Для этой цели можно использовать несколько эффективных средств:
Такие методы позволяют улучшить качество посадочного материала и повысить шансы на успешный рост и развитие растений.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.