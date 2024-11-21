Зачем обрабатывать лук перед посадкой

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения хорошего урожая лука после зимнего посева важно не только правильно подготовить грядки и внести удобрения, но и обработать посадочный материал. Обеззараживание лука помогает значительно снизить риск заражения болезнями.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Для этой цели можно использовать несколько эффективных средств:

Раствор марганцовки.

Понадобится 1%-ный раствор перманганата калия. Луковицы замачиваются на 20 минут, после чего их необходимо промыть в чистой воде и просушить. После обработки севок готов к посадке. Раствор медного купороса.

Для его приготовления нужно 10 литров воды и 30 граммов медного купороса. Лук замачивается на 30 минут, а затем просушивается. После этого можно приступать к высадке.

Такие методы позволяют улучшить качество посадочного материала и повысить шансы на успешный рост и развитие растений.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

