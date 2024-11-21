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Лучшие советы по пересадке пионов для долгого цветения

1:32
Садоводство

Пионы могут расти на одном месте до 15 лет, но иногда требуется пересадка. Осенний период — лучшее время для этой процедуры, так как растения успевают укрепиться до зимы. Оптимальные месяцы для пересадки — сентябрь и октябрь, когда вегетационный цикл завершён, а почва ещё достаточно тёплая.

Лучшие советы по пересадке пионов для долгого цветения
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Для пионов важно выбрать просторное, солнечное место с умеренным уровнем влажности. Не рекомендуется сажать их рядом с деревьями или кустарниками, чтобы избежать тени и конкуренции за питательные вещества.

Подготовка участка включает создание ямы размером 50x50x50 см с дренажным слоем и плодородной почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Перед пересадкой растение обрезается до 10-15 см, корни аккуратно очищаются и делятся на части, каждая из которых должна иметь несколько почек и корней. Почки при посадке располагаются на уровне почвы или чуть ниже. Расстояние между кустами — 80-100 см. После посадки почву уплотняют, растения обильно поливают, а перед наступлением холодов укрывают мульчей.

После пересадки пионы требуют регулярного ухода: полива, прополки, рыхления и подкормки. Первое цветение может быть слабым, но со временем растения полностью адаптируются и будут цвести обильно.

 

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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