Что прячется за границей Солнечной системы

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На краю Солнечной системы находится загадочная область, называемая внешней гелиосферой. Здесь поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем, сталкивается с межзвёздным излучением, создавая границу между солнечным ветром и космическим пространством.

Фото: PICRYL is licensed under CC0

Эта граница асимметрична: со стороны движения Солнца по Млечному Пути она достигает 110 астрономических единиц, а в противоположном направлении простирается на 350 а. е. и более.

Впервые край гелиосферы был зафиксирован в 2012 году благодаря космическому аппарату "Вояджер-1", который пересёк её и оказался в межзвёздном пространстве. Позже, в 2018 году, это повторил "Вояджер-2".

Эти аппараты, оснащённые не только научными приборами, но и символическими золотыми пластинками с произведениями Баха и звуками природы Земли, подтвердили снижение количества солнечных частиц и рост галактической радиации за пределами гелиосферы.

Недавно завершена работа над трёхмерной картой внешней гелиосферы, созданной с использованием данных от аппарата IBEX. Этот зонд, находящийся на орбите с 2008 года, фиксирует отражённые частицы солнечного ветра, что позволяет определить границы Солнечной системы.

Результаты исследований показали, что форма гелиосферы напоминает защитный пузырь, который предохраняет Землю и её обитателей от разрушительного воздействия космического излучения.

Будущее исследование гелиосферы связано с миссией IMAP, запланированной на 2025 год. Этот зонд раскроет новые детали взаимодействия солнечного ветра и межзвёздного излучения. Взаимосвязь между солнечной активностью и силой гелиосферы также требует дальнейшего изучения, поскольку возможные изменения активности Солнца могут повлиять на форму и свойства защитного барьера.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

