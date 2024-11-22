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Секреты правильного ухода за теплицей зимой

1:27
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с вопросом, как правильно поступить с теплицей зимой. Одни считают, что двери теплицы нужно оставлять открытыми, другие — наоборот, закрывать.

Есть несколько аргументов в пользу открытия теплицы на зиму. Во-первых, это помогает избежать накопления конденсата при перепадах температуры. Во-вторых, снег может немного попасть в теплицу, что полезно для увлажнения почвы. Кроме того, некоторые считают, что промерзшая почва поможет уничтожить вредителей и патогены, но этот довод вызывает сомнения.

Однако есть и причины, по которым теплицу лучше держать закрытой. Прежде всего, через открытую дверь вряд ли попадет достаточное количество снега для увлажнения почвы. Кроме того, промерзание почвы чаще ведет к гибели полезной микрофлоры, а не вредителей.

Также в открытой теплице могут появиться дикие животные. Кроме того, закрытая теплица позволяет быстрее прогреть воздух и почву весной, что ускоряет подготовку к посадкам.

Многие дачники также считают, что укрытие снега на теплице помогает сохранить грунт от пересыхания и обеспечивает дополнительное увлажнение почвы.

В итоге, несмотря на различные рекомендации, многие огородники делают выбор на основе личного опыта.

 

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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