Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют
Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре
Поможет ли избежать летнего ажиотажа нововведение РЖД — продажи железнодорожных билетов за 180 дней
В США предложили извлекать редкоземельные элементы из угольной золы
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Три напитка, которые помогут укрепить здоровье и сбросить лишний вес
Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Эти вещи могут напугать даже самого смелого кота
Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года

Как правильно хранить георгины зимой, чтобы они проросли весной

1:37
Садоводство

Неопытные дачники могут ошибиться при хранении георгинов, из-за чего они не прорастут весной. Чтобы избежать подобных проблем, важно правильно выбрать место для хранения этих цветов.

Как правильно хранить георгины зимой, чтобы они проросли весной
Фото: unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из самых частых ошибок является хранение георгинов при комнатной температуре или в помещениях, где температура может достигать 26 градусов Цельсия. В таких условиях корни могут высохнуть, и растения не смогут прорасти после посадки.

Для правильного хранения георгины должны находиться в прохладном месте, где отсутствует свет. Есть несколько способов сохранить цветы до весны:

  1. Корни делят на части, чтобы на каждой оставалась почка. Затем их быстро погружают в растопленный парафин, при этом важно
  2. е обжечь корни. После этого хранят в темном месте, например, в шкафу или подвале.
    Корни можно также разделить и хранить в холодильнике в отсеке для овощей. Перед этим их обрабатывают раствором "Фитоспорина-М" и упаковывают в крафт-бумагу.
  3. Другой вариант — это использование раствора из глины. Корни погружают в жидкость 2-3 раза, после чего высушивают. Такие георгины тоже хранят в подвале, а перед посадкой замачивают в воде.
  4. Если есть возможность хранить растения на балконе или утепленной лоджии, их можно поместить в емкости и засыпать вермикулитом слоем до 10 см. Важно, чтобы температура на балконе не опускалась ниже +5 градусов Цельсия.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Шоу-бизнес
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время Аудио 
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять
Авто
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять Аудио 
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
В гармонии с собой — туристы устремились в Белоруссию на болота
Преимущества метода горшок в горшок: почему стоит его попробовать?
Новое клиническое исследование подтверждает эффективность кимчи против ожирения
Зафиксирован новый исторический рекорд — биткоин преодолел отметку в $94 тысячи
Попробуйте домашнее обёртывание для волос, которое действует не хуже дорогих процедур в салоне
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Устали от яичницы? Попробуйте приготовить яичный ролл за 5 минут
Всё, что нужно знать при выборе кровати для маленькой спальни
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Что будет при одновременном нажатии педали газа и тормоза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.