Как правильно хранить георгины зимой, чтобы они проросли весной

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Неопытные дачники могут ошибиться при хранении георгинов, из-за чего они не прорастут весной. Чтобы избежать подобных проблем, важно правильно выбрать место для хранения этих цветов.

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Одной из самых частых ошибок является хранение георгинов при комнатной температуре или в помещениях, где температура может достигать 26 градусов Цельсия. В таких условиях корни могут высохнуть, и растения не смогут прорасти после посадки.

Для правильного хранения георгины должны находиться в прохладном месте, где отсутствует свет. Есть несколько способов сохранить цветы до весны:

Корни делят на части, чтобы на каждой оставалась почка. Затем их быстро погружают в растопленный парафин, при этом важно е обжечь корни. После этого хранят в темном месте, например, в шкафу или подвале.

Корни можно также разделить и хранить в холодильнике в отсеке для овощей. Перед этим их обрабатывают раствором "Фитоспорина-М" и упаковывают в крафт-бумагу. Другой вариант — это использование раствора из глины. Корни погружают в жидкость 2-3 раза, после чего высушивают. Такие георгины тоже хранят в подвале, а перед посадкой замачивают в воде. Если есть возможность хранить растения на балконе или утепленной лоджии, их можно поместить в емкости и засыпать вермикулитом слоем до 10 см. Важно, чтобы температура на балконе не опускалась ниже +5 градусов Цельсия.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

