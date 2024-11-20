Какие многолетние овощи не нужно убирать с грядки на зиму

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя уборка урожая близится к завершению, и дачники приступают к подготовке к зиме. Однако для некоторых многолетних овощей полное удаление с грядки не требуется, так как они способны пережить зиму и продолжить приносить урожай весной.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Некоторые культуры могут оставаться на грядках, не нуждаясь в полном удалении. Среди них — щавель, хрен, ревень, любисток и корневищные луки, такие как батун, слизун и шнитт.

Пряные травы, такие как мята, мелисса, душица, котовник и эстрагон, также могут расти на огороде несколько лет подряд. Для того чтобы они хорошо перезимовали, их рекомендуется укрыть мульчей. В первый год с этих растений обычно не собирают урожай, давая им время окрепнуть. Уборка начинается со следующей весны, когда появляются новые листья.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

