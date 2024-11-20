Какие культуры можно высаживать в ноябре

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В ноябре можно высаживать не только чеснок, но и другие культуры, которые вполне способны развиваться в холодное время года. Главное — выбрать растения, которые легко переносят низкие температуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Так, различные сорта лука прекрасно переживают зимние заморозки, и его можно высаживать до наступления устойчивых минусовых температур, но не позднее чем за 15-20 дней до них. Это важно для того, чтобы растения успели укорениться.

Укроп, если его высаживать в ноябре, даст первый урожай уже весной. Для этого стоит выбирать сорта, устойчивые к холоду, которые нормально переносят заморозки.

Петрушку тоже можно сажать в холодное время года — как для корня, так и для зелени. Это растение легко переносит низкие температуры, и волноваться о морозах не стоит.

Уточнения

Ноя́брь (лат. Novem — девять) — одиннадцатый месяц Григорианского календаря.

