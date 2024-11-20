Какие культуры можно высаживать в ноябре

В ноябре можно высаживать не только чеснок, но и другие культуры, которые вполне способны развиваться в холодное время года. Главное — выбрать растения, которые легко переносят низкие температуры.
Так, различные сорта лука прекрасно переживают зимние заморозки, и его можно высаживать до наступления устойчивых минусовых температур, но не позднее чем за 15-20 дней до них. Это важно для того, чтобы растения успели укорениться.
Укроп, если его высаживать в ноябре, даст первый урожай уже весной. Для этого стоит выбирать сорта, устойчивые к холоду, которые нормально переносят заморозки.
Петрушку тоже можно сажать в холодное время года — как для корня, так и для зелени. Это растение легко переносит низкие температуры, и волноваться о морозах не стоит.
Ноя́брь (лат. Novem — девять) — одиннадцатый месяц Григорианского календаря.
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