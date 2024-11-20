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Забор за один день: легко и без помощи мастеров

2:18
Садоводство

Сетка-рабица — универсальный материал, который находит широкое применение на дачных участках. Её используют для ограждения территории, создания вольеров для животных и даже для декоративных целей.

Забор за один день: легко и без помощи мастеров
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, PDM

Преимущества рабицы

Пропускает свет: идеально подходит для ограждений, не препятствуя проникновению солнечных лучей.

Долговечность: при правильной установке и выборе материала забор из рабицы служит многие годы.

Лёгкость монтажа: установка не требует профессиональных навыков.
Экономичность: рабица доступна по цене, а её эстетичный вид можно улучшить живой изгородью.

Многофункциональность: подходит для вольеров, защиты грядок и даже в качестве временной опоры для растений.

Особенности монтажа

Подготовка материалов: используйте металлические столбы, проволоку и сетку шириной 2 метра. Для большей долговечности выбирайте оцинкованную или полимерную рабицу.

Установка: столбы заглубляют до 80 см, сетку натягивают и фиксируют на крючки. Для секционных заборов используют металлические рамы.

Каркас для ворот: изготавливается из профильной трубы с креплениями для замка и задвижек.

Варианты использования

Ограждение для животных: сетка отлично подходит для вольеров, предотвращая побеги собак или проникновение диких животных.

Живая изгородь: обтянув сетку вьющимися растениями, можно создать декоративный забор.

Декор: рабицу применяют для изготовления мебели, светильников и других предметов интерьера.

Практичное применение: её можно использовать как коврик для обуви в непогоду или средство для улучшения сцепления на скользкой дороге.

Недостатки рабицы

  • Отсутствие звукоизоляции.
  • Не защищает участок от посторонних взглядов без дополнительного декора.
  • Возможность механических повреждений.

Рабица — это доступное и универсальное решение для ограждений. Выбор оцинкованной или полимерной сетки обеспечит её долговечность, а декоративные элементы превратят забор в украшение участка.

Уточнения

Се́тка Ра́бица (также допустимы стилистически нейтральные варианты се́тка-ра́бица и ра́бица от нем. Rabitzgewebe) — конструкционный материал.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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