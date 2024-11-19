Совместные посадки: как сделать теплицу максимально эффективной

Чтобы вырастить богатый урожай в теплице, важно учитывать температурные требования растений и правильно подбирать соседей для совместных посадок. Несоблюдение условий может привести к стрессу для растений, задержке их роста и снижению урожайности.
Оптимальная температура для высадки:
Для успешного выращивания овощей в одной теплице важно правильно подбирать соседей:
Томаты: хорошо соседствуют с фасолью, свеклой, арбузами и дынями. Фасоль увеличивает плодородие почвы, свекла и бахчевые требуют определенных условий, но при грамотной организации теплицы это возможно.
Перец и баклажаны: не рекомендуется высаживать рядом, их лучше разделить.
Огурцы: совместимы с кукурузой, арбузами и дынями, но требуют отдельного освещения из-за роста плетей.
Для выращивания огурцов и томатов в одной теплице можно использовать:
Зонирование: деление теплицы на отдельные участки с помощью перегородок.
Компромиссные условия: средняя температура +25-26 °С днем, +15-19 °С ночью, влажность до 70%. Важно мульчировать грядки, следить за поливами и размещать термометры.
Уплотняющие посадки:
Чтобы эффективно использовать пространство теплицы, можно высаживать раннюю зелень, например:
Эти культуры успевают созреть до момента активного роста основных овощей.
Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
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