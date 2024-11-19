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Совместные посадки: как сделать теплицу максимально эффективной

Садоводство

Чтобы вырастить богатый урожай в теплице, важно учитывать температурные требования растений и правильно подбирать соседей для совместных посадок. Несоблюдение условий может привести к стрессу для растений, задержке их роста и снижению урожайности.

Совместные посадки: как сделать теплицу максимально эффективной
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, CC BY-SA 2.5

Оптимальная температура для высадки:

  • Баклажаны: почва +18 °С, воздух +20 °С. Минимум для почвы — +15 °С.
  • Томаты: минимум +15 °С.
  • Огурцы: ночью +16 °С, днем +18 °С. При охлаждении до +10 °С рост почти прекращается.
  • Лук: минимум для выгонки — +10 °С.
  • Сельдерей: +12 °С.
  • Перец: минимум +15 °С.

Совместимость овощей

Для успешного выращивания овощей в одной теплице важно правильно подбирать соседей:

Томаты: хорошо соседствуют с фасолью, свеклой, арбузами и дынями. Фасоль увеличивает плодородие почвы, свекла и бахчевые требуют определенных условий, но при грамотной организации теплицы это возможно.

Перец и баклажаны: не рекомендуется высаживать рядом, их лучше разделить.

Огурцы: совместимы с кукурузой, арбузами и дынями, но требуют отдельного освещения из-за роста плетей.

Создание условий

Для выращивания огурцов и томатов в одной теплице можно использовать:

Зонирование: деление теплицы на отдельные участки с помощью перегородок.

Компромиссные условия: средняя температура +25-26 °С днем, +15-19 °С ночью, влажность до 70%. Важно мульчировать грядки, следить за поливами и размещать термометры.

Уплотняющие посадки:

Чтобы эффективно использовать пространство теплицы, можно высаживать раннюю зелень, например:

  • Шпинат и салат.
  • Пекинскую капусту.
  • Ранний редис и зелень (укроп, базилик, петрушка, сельдерей).

Эти культуры успевают созреть до момента активного роста основных овощей.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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