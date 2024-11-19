Совместные посадки: как сделать теплицу максимально эффективной

Чтобы вырастить богатый урожай в теплице, важно учитывать температурные требования растений и правильно подбирать соседей для совместных посадок. Несоблюдение условий может привести к стрессу для растений, задержке их роста и снижению урожайности.

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Оптимальная температура для высадки:

Баклажаны: почва +18 °С, воздух +20 °С. Минимум для почвы — +15 °С.

почва +18 °С, воздух +20 °С. Минимум для почвы — +15 °С. Томаты : минимум +15 °С.

: минимум +15 °С. Огурцы : ночью +16 °С, днем +18 °С. При охлаждении до +10 °С рост почти прекращается.

: ночью +16 °С, днем +18 °С. При охлаждении до +10 °С рост почти прекращается. Лук : минимум для выгонки — +10 °С.

: минимум для выгонки — +10 °С. Сельдерей : +12 °С.

: +12 °С. Перец: минимум +15 °С.

Совместимость овощей

Для успешного выращивания овощей в одной теплице важно правильно подбирать соседей:

Томаты: хорошо соседствуют с фасолью, свеклой, арбузами и дынями. Фасоль увеличивает плодородие почвы, свекла и бахчевые требуют определенных условий, но при грамотной организации теплицы это возможно.

Перец и баклажаны: не рекомендуется высаживать рядом, их лучше разделить.

Огурцы: совместимы с кукурузой, арбузами и дынями, но требуют отдельного освещения из-за роста плетей.

Создание условий

Для выращивания огурцов и томатов в одной теплице можно использовать:

Зонирование: деление теплицы на отдельные участки с помощью перегородок.

Компромиссные условия: средняя температура +25-26 °С днем, +15-19 °С ночью, влажность до 70%. Важно мульчировать грядки, следить за поливами и размещать термометры.

Уплотняющие посадки:

Чтобы эффективно использовать пространство теплицы, можно высаживать раннюю зелень, например:

Шпинат и салат.

Пекинскую капусту.

Ранний редис и зелень (укроп, базилик, петрушка, сельдерей).

Эти культуры успевают созреть до момента активного роста основных овощей.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

