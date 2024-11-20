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Как правильно подкормить смородину для богатого урожая крупных ягод

3:44
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых любимых ягодных культур среди садоводов благодаря своему хорошему вкусу и высокому содержанию витаминов. Чтобы собрать богатый урожай крупных ягод, важно знать, как правильно подкармливать растения. 

Как правильно подкормить смородину для богатого урожая крупных ягод
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, CC BY-SA 3.0

Основные потребности смородины в питательных веществах

Смородина требует определенных питательных веществ для успешного роста, цветения и плодоношения. К числу основных макроэлементов относятся:

  • Азот (N): отвечает за рост зеленой массы и фотосинтез. Его нехватка может привести к желтению листьев, в то время как избыток может снизить урожайность.
  • Фосфор (P): способствует развитию корневой системы и созреванию ягод. Важно для формирования цветков и плодов.
  • Калий (K): улучшает вкус ягод и усиливает их устойчивость к болезням и заморозкам.

Органические удобрения

Органические удобрения — это отличная основа для подкормки смородины, так как они способствуют улучшению структуры почвы и обеспечивают её необходимыми питательными веществами. Вот несколько примеров:

  • Компост: Вносите компост в грунт весной или осенью, чтобы обогатить его микроэлементами и улучшить структуру почвы.
  • Перегной: Используйте перегной, который можно вносить в почву в начале вегетационного периода. Он обеспечивает растения необходимыми питательными веществами.
  • Настой коровяка или куриного помета: Это высококонцентрированные удобрения, которые следует разбавлять водой. Подкармливайте смородину раствором один-два раза за сезон.

Минеральные удобрения

Сочетание органических и минеральных удобрений поможет добиться максимального результата. Минеральные удобрения можно использовать следующим образом:

  • Азофоска: Содержит все необходимые элементы — азот, фосфор и калий. Рекомендуется вносить её в начале весны (в расчете 20-30 г на куст).
  • Суперфосфат: Способствует развитию корней и увеличивает урожай. Вносите 30-40 г на куст весной или осенью.
  • Калийные удобрения (например, сульфат калия): Помогают улучшить качество ягод. Используйте 20-30 г на куст в начале лета.

Сроки подкормки

Правильное время для подкормки — ключ к успешному росту смородины. Рекомендуется следующее:

  • Весной: Вносите азотные удобрения в апреле, как только начнется активный рост.
  • После цветения: В июне подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями для улучшения качества и количества плодов.
  • Осенью: В сентябре или октябре вносите органические удобрения и суперфосфат для подготовки к зимовке.

Дополнительные советы

  • Регулярный полив: Хорошее увлажнение почвы — это основа для усвоения питательных веществ. Поливайте смородину регулярно, особенно в период цветения и созревания ягод.
  • Мульчирование: Позволяет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков. Используйте органические материалы, такие как трава, листья или опилки.

Соблюдение правил подкормки смородины и правильный выбор удобрений помогут вам не только получить богатый урожай, но и сделать ягоды крупных размеров и отличного вкуса. Помните, что здоровье ваших растений заключается в сбалансированном питании, регулярном уходе и наблюдении за их состоянием. Удачи в вашем садоводстве!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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