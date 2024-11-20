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Как избежать проблем с малиной: не бойтесь отказываться от золы

3:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это любимая ягодная культура многих дачников и садоводов. Она отличается высоким содержанием витаминов и полезных веществ, но требует особого ухода и питания. Одним из популярных удобрений, которое часто рекомендуют для различных культур, является древесная зола. Однако опытные дачники при выращивании малины нередко предостерегают от её использования.

Как избежать проблем с малиной: не бойтесь отказываться от золы
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Неправильное сочетание питательных веществ

Древесная зола является хорошим источником калия, кальция и магния, но при этом она содержит очень мало азота. Малина, особенно в период активного роста, требует значительного количества азота для формирования листвы и завязей. Отсутствие нужного для роста азота может привести к ухудшению качества урожая и снижению его объема.

Изменение pH почвы

Зола обладает ощелачивающими свойствами и может значительно изменить уровень pH почвы. Для малины оптимальный уровень кислотности составляет около 5.5-6.5. Избыточное применение золы может привести к повышению pH, что негативно сказывается на усвоении питательных веществ и может привести к дефициту важных микроэлементов, таких как железо и марганец.

Проблемы с усваиванием микроэлементов

Малина чувствительна к недостатку микроэлементов. Избыточное использование золы может вызвать дисбаланс в их усвоении. Особенно это касается таких элементов, как бор и медь, которые играют важную роль в плодоношении и формировании ягод. Дефицит этих микроэлементов может привести к снижению качества урожая и увеличению заболеваемости растения.

Риск болезни

Зола может содержать споры грибковых инфекций, которые могут негативно сказаться на здоровье малины. Особенно это касается злаковых культур, которые могут переносить различные заболевания, подверженные лесным и ягодным растениями. Использование непроверенной или некачественной золы может привести к распространению заболеваний в ягодных культурах.

Лучшие альтернативы

Вместо золы дачники рекомендуют использовать органические удобрения, такие как компост, перегной или навоз. Эти удобрения не только обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами, но и улучшают её структуру и повышают водоудерживающую способность. Также можно использовать специализированные минеральные удобрения, содержащие баланс всех необходимых элементов для малины.

Удобрение малины золой может показаться простым и доступным решением, однако его использование может привести к ряду негативных последствий, включая недостаток азота, изменение pH почвы, проблемы с усваиванием микроэлементов и риск заболеваний. Поэтому дачники рекомендуют рассмотреть альтернативные методы подкормки, которые окажут более положительное влияние на здоровье и урожайность малины. Хорошо продуманный подход к питанию ягодной культуры поможет обеспечить качественный и обильный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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