Зачем закапывать картофельные очистки вблизи куста смородины

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ягодные кустарники давно стали неотъемлемой частью любого дачного участка, а среди них особенно выделяется смородина. Ягоды этой культуры высоко ценятся за их пользу для организма: они укрепляют иммунитет и помогают сохранять молодость.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Для повышения урожайности и улучшения качества ягод существует несколько простых методов. Например, картофельную кожуру можно закопать рядом с кустами. Это пищевое сырье богато витаминами и минералами, которые питают почву.

Кроме того, картофельные очистки способствуют развитию микроорганизмов в грунте, что положительно влияет на плодородие и в несколько раз увеличивает урожайность. Оптимальным местом для закладки кожуры считается приствольный круг кустарника. Этот способ абсолютно безопасен и легко выполним.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

