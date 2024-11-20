Почему не стоит удалять корни растений с грядки

Во время сбора урожая чаще всего растительные остатки удаляются и либо сжигаются, либо отправляются в компост. Однако опытные садоводы иногда оставляют корневую систему некоторых растений прямо в почве.
Такой подход позволяет улучшить качество и плодородие земли. Например, корни капусты можно не только оставить, но и дополнить их измельчёнными капустными листьями. Это действие помогает обогатить почву минеральными веществами и привлечь дождевых червей, которые способствуют улучшению её структуры.
Схожий подход применяется и к корням помидоров. Их также оставляют в земле, чтобы улучшить её структуру и химический состав. Здоровую ботву можно измельчить и оставить на грядке.
Важно учитывать, что оставлять рекомендуется только здоровые растительные остатки. При обнаружении признаков заболеваний или вредителей все остатки следует уничтожать.
Ко́рень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом.
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