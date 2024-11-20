Эффективный метод борьбы с луковой мухой

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Луковая муха сама по себе не причиняет вреда посадкам, но её личинки представляют серьёзную угрозу. Эти паразиты выгрызают луковицу, что приводит к замедлению роста растения, пожелтению и увяданию ботвы. Подземная часть загнивает, и лук погибает.

Фото: Own work by Josep Renalias, CC BY-SA 3.0

Для предотвращения этих проблем борьбу с вредителем рекомендуется начинать ещё на этапе посадки. Использование химических препаратов — лишь один из вариантов, однако существует более безопасный и доступный метод.

После посадки севка грядку нужно припудрить смесью табачной пыли и нафталина. Пропорции смеси: одна литровая упаковка табачной пыли и две чайные ложки нафталина. Если нафталин доступен только в таблетках, 3-4 штуки раздавливаются до порошкообразного состояния, после чего смешиваются с табачной пылью.

Для обработки одного квадратного метра грядки понадобится около четырёх столовых ложек такой смеси. Процедуру нужно повторить спустя две недели после появления первых всходов.

Уточнения

Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.

