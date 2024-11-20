Эффективный метод борьбы с луковой мухой

Луковая муха сама по себе не причиняет вреда посадкам, но её личинки представляют серьёзную угрозу. Эти паразиты выгрызают луковицу, что приводит к замедлению роста растения, пожелтению и увяданию ботвы. Подземная часть загнивает, и лук погибает.
Для предотвращения этих проблем борьбу с вредителем рекомендуется начинать ещё на этапе посадки. Использование химических препаратов — лишь один из вариантов, однако существует более безопасный и доступный метод.
После посадки севка грядку нужно припудрить смесью табачной пыли и нафталина. Пропорции смеси: одна литровая упаковка табачной пыли и две чайные ложки нафталина. Если нафталин доступен только в таблетках, 3-4 штуки раздавливаются до порошкообразного состояния, после чего смешиваются с табачной пылью.
Для обработки одного квадратного метра грядки понадобится около четырёх столовых ложек такой смеси. Процедуру нужно повторить спустя две недели после появления первых всходов.
Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.
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