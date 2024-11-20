Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной гречки: попробуйте замачивание с лимоном
Пять советов косметолога по уходу за кожей после зимних тренировок
Принц Гарри сделал татуировку на шее
Вредные привычки водителей, которые создают проблемы на дороге
Как часто нужно купать собаку, чтобы не навредить её здоровью
Почему не стоит удалять корни растений с грядки
Почему бананы — лучший продукт для утреннего приема пищи
Natan намекнул, что его выгнали из дома после скандала на реалити-проекте
Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились

Эффективный метод борьбы с луковой мухой

1:09
Садоводство

Луковая муха сама по себе не причиняет вреда посадкам, но её личинки представляют серьёзную угрозу. Эти паразиты выгрызают луковицу, что приводит к замедлению роста растения, пожелтению и увяданию ботвы. Подземная часть загнивает, и лук погибает.

Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Фото: Own work by Josep Renalias, CC BY-SA 3.0

Для предотвращения этих проблем борьбу с вредителем рекомендуется начинать ещё на этапе посадки. Использование химических препаратов — лишь один из вариантов, однако существует более безопасный и доступный метод.

После посадки севка грядку нужно припудрить смесью табачной пыли и нафталина. Пропорции смеси: одна литровая упаковка табачной пыли и две чайные ложки нафталина. Если нафталин доступен только в таблетках, 3-4 штуки раздавливаются до порошкообразного состояния, после чего смешиваются с табачной пылью.

Для обработки одного квадратного метра грядки понадобится около четырёх столовых ложек такой смеси. Процедуру нужно повторить спустя две недели после появления первых всходов.

Уточнения

Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Авто
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Молодая невеста Григорий Лепса познакомилась со старшей дочерью артиста: годится ей в дочери
Звезда популярного телесериала на ТНТ рассказал, почему больше не появляется в кино
Гуф раскрыл, когда выйдет из рехаба
Как правильно заменить колесо при проколе на ходу
Кремль рассказал о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области
Тренировка для женщин, чтобы грудь была упругой и подтянутой
Как солнечная активность повлияет на Землю в 2025 году
Инстасамка рассказала о своей бедной жизни до популярности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.