Простые советы по выращиванию мелиссы дома

Мелисса — одно из самых неприхотливых растений, которое отлично подходит для домашнего выращивания. Она не только украсит подоконник, но и станет источником ароматной зелени для чая, помогающего бороться с нервозностью и хроническим недосыпом.
Для начала выращивания понадобится посадочный материал: можно использовать семена или приобрести готовый кустик. Уход за мелиссой прост. Достаточно подкармливать растение всего 2-3 раза в год, а для полива соблюдать режим увлажнения каждые 3-4 дня.
Свет для мелиссы не является критическим фактором. Это растение прекрасно чувствует себя даже в тени и не требует продолжительного светового дня. Однако есть нюанс: мелиссу нужно регулярно подстригать. Без этого она может активно разрастись, заняв весь подоконник.
Таким образом, мелисса — идеальный выбор для тех, кто хочет вырастить полезное и ароматное растение у себя дома без особых хлопот.
Мелисса́ лека́рственная (лат. Melissa officinalis) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение(успокоительная), вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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