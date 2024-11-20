Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять советов косметолога по уходу за кожей после зимних тренировок
Принц Гарри сделал татуировку на шее
Вредные привычки водителей, которые создают проблемы на дороге
Как часто нужно купать собаку, чтобы не навредить её здоровью
Почему не стоит удалять корни растений с грядки
Почему бананы — лучший продукт для утреннего приема пищи
Natan намекнул, что его выгнали из дома после скандала на реалити-проекте
Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились
Эффективный метод борьбы с луковой мухой

Простые советы по выращиванию мелиссы дома

1:04
Садоводство

Мелисса — одно из самых неприхотливых растений, которое отлично подходит для домашнего выращивания. Она не только украсит подоконник, но и станет источником ароматной зелени для чая, помогающего бороться с нервозностью и хроническим недосыпом.

Простые советы по выращиванию мелиссы дома
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Для начала выращивания понадобится посадочный материал: можно использовать семена или приобрести готовый кустик. Уход за мелиссой прост. Достаточно подкармливать растение всего 2-3 раза в год, а для полива соблюдать режим увлажнения каждые 3-4 дня.

Свет для мелиссы не является критическим фактором. Это растение прекрасно чувствует себя даже в тени и не требует продолжительного светового дня. Однако есть нюанс: мелиссу нужно регулярно подстригать. Без этого она может активно разрастись, заняв весь подоконник.

Таким образом, мелисса — идеальный выбор для тех, кто хочет вырастить полезное и ароматное растение у себя дома без особых хлопот.

Уточнения

Мелисса́ лека́рственная (лат. Melissa officinalis) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение(успокоительная), вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Шоу-бизнес
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Молодая невеста Григорий Лепса познакомилась со старшей дочерью артиста: годится ей в дочери
Звезда популярного телесериала на ТНТ рассказал, почему больше не появляется в кино
Гуф раскрыл, когда выйдет из рехаба
Как правильно заменить колесо при проколе на ходу
Кремль рассказал о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области
Тренировка для женщин, чтобы грудь была упругой и подтянутой
Как солнечная активность повлияет на Землю в 2025 году
Инстасамка рассказала о своей бедной жизни до популярности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.