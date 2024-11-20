Как осеннее удобрение помогает клубнике пережить зиму

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя забота о садовой землянике — залог обильного урожая в будущем сезоне. После сбора ягод растению нужны силы для подготовки к зиме, а также восстановление питательных веществ в почве. Это помогает клубничным кустам успешно перенести морозы и заложить основу для крупных, сладких ягод в следующем году.

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Особое внимание стоит уделить удобрению в ноябре. Как отмечает Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, секрет высоких урожаев заключается в использовании одного простого средства — монофосфата калия.

Это удобрение эффективно питает растение калием и фосфором, которые особенно важны перед зимовкой. При этом оно не содержит азота, который может навредить клубнике в холодный сезон.

Для подготовки участка достаточно одной чайной ложки монофосфата калия на каждый куст. После внесения удобрения почву следует хорошо полить, чтобы средство равномерно распределилось и впиталось. Такой простой шаг поможет защитить землянику от морозов и обеспечит ей мощный старт в новом сезоне.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

