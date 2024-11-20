Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Флоренс Пью была вынуждена заморозить яйцеклетки из-за опасного диагноза
Названы повседневные продукты, содержащие никотин
Хватит всем — запасы нефти в ХМАО обеспечат добычу на долгие годы
Традиционные новогодние блюда: как сделать их полезнее
Раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах
Как правильно обработать рану кошки после укуса животного
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Идеальные икры. Ваш гайд по упражнениям
Стоматолог назвал продукты, способствующие повышению чувствительности зубов

Листья томатов оказались съедобными

2:27
Садоводство

Томаты — универсальный продукт, но внимание заслуживают не только их сочные плоды, но и листья. Оказывается, их можно использовать не только в кулинарии, но и в быту. Разбираемся, насколько они безопасны и как их применять.

Листья томатов оказались съедобными
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Листья томатов часто ошибочно считают ядовитыми, что связано с их принадлежностью к семейству пасленовых, где встречаются токсичные представители. Однако исследования показывают, что умеренное употребление листьев безопасно. Чтобы почувствовать негативное воздействие, нужно съесть значительное количество, чего в обычных условиях не происходит.

Кулинарные эксперты уверяют, что томатные листья — это ароматная и полезная добавка. Например, их можно использовать в соусах, песто или даже сушить и добавлять в тесто для пиццы.

Автор книги "Книга зелени" Дженн Луи советует готовить листья, как любую другую зелень, включая ботву моркови или свеклы. Линда Ли, известный блогер, рекомендует заваривать листья, как лавровый лист, или добавлять их в соусы для насыщенного вкуса.

Варианты применения впечатляют: бланшированные листья подойдут для спагетти, сушеные — для приправ, а смешанные с оливковым маслом — для ароматной заправки. Листья можно использовать для ароматизации рагу, супов или даже рыбных блюд. Томатные листья легко заменяют традиционные травы, такие как розмарин, благодаря яркому и насыщенному вкусу.

При добавлении в соус листья стоит измельчить и связать в марлевый мешочек, чтобы после тушения легко удалить. Это сделает блюдо не только вкусным, но и безопасным. Также стоит помнить: не рекомендуется использовать листья, если есть аллергия на зеленые помидоры.

Варианты применения включают:

  • Добавление листьев в песто для создания травяной нотки.
  • Смешивание с маслом для заправок и соусов.
  • Использование сушеных листьев в качестве приправы.
  • Применение для создания ароматного гарнира.

Результаты исследований говорят о том, что умеренное использование томатных листьев безопасно. При этом важно следить за дозировкой, не превышая &frac12 чайной ложки нарезанных листьев на порцию.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период Аудио 
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Шоу-бизнес
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица Любовь Степушова
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Актриса Флоренс Пью была вынуждена заморозить яйцеклетки из-за опасного диагноза
Названы повседневные продукты, содержащие никотин
Хватит всем — запасы нефти в ХМАО обеспечат добычу на долгие годы
Традиционные новогодние блюда: как сделать их полезнее
Раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах
Как правильно обработать рану кошки после укуса животного
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Листья томатов оказались съедобными
Идеальные икры. Ваш гайд по упражнениям
Стоматолог назвал продукты, способствующие повышению чувствительности зубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.