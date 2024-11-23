Как понять, чего не хватает вашей голубике: подсказки по листьям

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите регулярно собирать богатый урожай сладкой голубики, важно обеспечить растению правильный уход, особенно в вопросах подкормки. Количество и качество ягод во многом зависят от своевременного внесения необходимых питательных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Минеральные подкормки

Голубика требует специальных минеральных удобрений. Подкармливать её нужно 3-4 раза в год. Это самый простой способ обеспечить растение всем необходимым для роста и плодоношения.

Как понять, чего не хватает голубике

Если вы сомневаетесь, всё ли делаете правильно, регулярно осматривайте растения. Их внешний вид подскажет, какие элементы нужны:

Недостаток азота: медленный рост и пожелтение листьев.

Недостаток калия: чернение или отмирание листьев, тёмные пятна на их поверхности.

Дефицит кальция: деформация листьев.

Нехватка магния: красные края листьев.

Недостаток фосфора: листья прижимаются к ветке и окрашиваются в пурпурный цвет.

Дефицит железа: жёлтые листья с зелёными прожилками.

Недостаток серы: бело-жёлтая окраска листьев, возможны проблемы с кислотностью почвы.

Обеспечив голубике сбалансированное питание, вы получите не только крупные и сладкие ягоды, но и здоровые, сильные кусты, готовые радовать урожаем долгие годы.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

