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Горчица против вредителей: органическое решение для дачи

1:34
Садоводство

Горчица — универсальное средство в борьбе с вредителями, которое давно оценили дачники, стремящиеся выращивать органические овощи и фрукты. Благодаря своему составу, горчичный порошок способен защитить растения от множества угроз без применения пестицидов.

Горчица против вредителей: органическое решение для дачи
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Борьба со слизнями

Слизни не переносят горчицу. Если вы заметили признаки их присутствия, просто рассыпьте горчичный порошок между растениями. Это создаст барьер, через который вредители не смогут пройти.

Против капустной тли

Для борьбы с капустной тлёй готовится специальный настой:

  • Растворите 100 г горчичного порошка в 10 л воды и оставьте настаиваться 2 дня.
  • Процедите настой, разбавьте водой в соотношении 1:1 и добавьте 40 г мыла в каждое ведро раствора.

Обработайте растения этим средством, чтобы избавиться от тли и предотвратить её возвращение.

Уничтожение других насекомых

Настой на основе горчицы эффективен против огнёвки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Опрыскивайте деревья через 15-20 дней после цветения, а ягодные кустарники — в начале лета. Это поможет защитить урожай без химии.

Использование горчицы как органического средства против вредителей — доступный и безопасный способ сохранить здоровье вашего сада.

Уточнения

Горчи́ца бе́лая или Английская белая горчица (лат. Sinápis álba) — вид однолетних травянистых растений рода Горчица (Sinapis) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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