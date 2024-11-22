Простые шаги для подготовки огорода к новому сезону

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники знают: закрывать сезон на участке нужно с наведением порядка, чтобы зима не застала врасплох. Уборка территории осенью поможет избежать болезней, вредителей и подготовит огород к новому сезону.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Листья

Несмотря на то, что листья могут служить мульчей, защищая почву и корни от морозов, под ними часто зимуют вредители и возбудители заболеваний. Поэтому лучше собрать опавшие листья и сжечь их до наступления зимы.

Ветки

После обрезки деревьев и кустарников все ветки нужно собрать. Те, что имеют признаки грибковых поражений, обязательно сжечь. Не оставляйте такие ветви даже на дрова. Также уберите с участка опавшие плоды, как с земли, так и с веток.

Огород

Не оставляйте на грядках остатки растительности: капустные корневища, ботву корнеплодов и прочее. Эти остатки становятся питанием для слизней и грызунов. Уберите сорняки — это сэкономит вам время весной.

Эти простые действия помогут сохранить здоровье растений, предотвратить распространение болезней и начать следующий сезон в чистом и ухоженном саду.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

