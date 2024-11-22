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Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки

Садоводство

Красивое комнатное растение — это не только украшение дома, но и показатель правильного ухода. Чтобы ваши цветы радовали пышной зеленью и ярким цветением, стоит обратить внимание на советы опытных флористов. Эти три простых и доступных подкормки помогут вашим растениям расти и развиваться.

Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Сахар

Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, а глюкоза является отличным источником энергии для всех жизненных процессов растений. Для приготовления удобрения разведите 1 столовую ложку сахара в 0,5 литра воды и полейте растения. Такой подкормкой можно пользоваться 1-2 раза в месяц.

Касторовое масло

Касторовое масло особенно полезно для цветущих растений. Оно стимулирует их рост, делает цветение пышным и защищает от болезней. Чтобы приготовить это удобрение, разведите 1 чайную ложку касторки в литре воды. Используйте раствор во время активного цветения.

Древесная зола

Древесный пепел помогает бороться с болезнями и укрепляет растения. Для приготовления раствора растворите 100-150 г золы в ведре воды, хорошо перемешайте и поливайте растения. Золу используют не чаще одного раза в месяц, чтобы избежать перенасыщения почвы.

Эти природные средства легко приготовить в домашних условиях, и они помогут вашим комнатным растениям выглядеть здоровыми и красивыми.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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