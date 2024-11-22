Как чесночная шелуха спасает урожай и защищает растения

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие начинающие дачники ошибочно выбрасывают чесночную шелуху, считая её бесполезным мусором. Однако опытные огородники знают: это универсальное средство, которое находит множество применений на загородном участке. Вместо того чтобы отправлять шелуху в мусорное ведро, лучше начать её собирать — она точно пригодится.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Борьба с вредителями

Если вы собираетесь сажать картофель, помидоры или баклажаны, добавьте в каждую лунку горсточку чесночной шелухи. Она защитит посадки от вредителей, таких как колорадский жук.

Побелка деревьев

Перед нанесением побелки на стволы деревьев добавьте немного чесночной шелухи в раствор. Это значительно усилит его защитные свойства, обеспечив лучшую защиту от вредителей и грибков.

Приготовление компоста

Чесночная шелуха — идеальный ингредиент для компоста. Она обогащает его полезными веществами и повышает качество готового органического удобрения.

Продление сроков хранения урожая

Посыпьте собранные овощи и корнеплоды чесночной шелухой перед хранением. Её антибактериальные свойства помогут предотвратить гниение и продлят срок хранения урожая.

Не спешите избавляться от чесночной шелухи — её использование на даче поможет справиться с вредителями, улучшить удобрения и сохранить урожай.