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Что не стоит выбрасывать зимой: полезные советы для огородников

1:30
Садоводство

Зима — время отдыха для дачников, но полностью расслабляться не стоит. Даже в снежные и морозные месяцы можно сделать кое-что полезное для огорода, например, собрать отходы, которые пригодятся с началом следующего сезона.

Что не стоит выбрасывать зимой: полезные советы для огородников
Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, CC BY 2.0

Какие отходы стоит собирать зимой

Если вы владеете дачным участком, не спешите выбрасывать следующие вещи:

  • Чайная заварка
  • Кофейная гуща
  • Шелуха лука
  • Кожура бананов
  • Яичная скорлупа

Эти отходы можно складывать в плотные мешки или картонные коробки и постепенно отвозить на дачу. Все они пригодятся для компостной кучи или в качестве отдельных удобрений.

  • Чайная заварка не только улучшает структуру почвы, но и может использоваться как мульчирующий материал.
  • Кофейная гуща — это питательное удобрение, которое повышает плодородие грунта.
  • Шелуха лука — универсальное средство. Из её настоя готовят подкормку для рассады и защиту от вредителей, таких как тля.
  • Банановая кожура — источник калия и фосфора. Её можно закладывать в почву для обогащения микроэлементами.
  • Яичная скорлупа, предварительно ошпаренная кипятком, становится отличным источником кальция для молодых растений.

Собирая такие "отходы" зимой, вы облегчите себе подготовку к следующему дачному сезону и получите натуральные удобрения без лишних затрат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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