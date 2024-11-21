Что не стоит выбрасывать зимой: полезные советы для огородников

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — время отдыха для дачников, но полностью расслабляться не стоит. Даже в снежные и морозные месяцы можно сделать кое-что полезное для огорода, например, собрать отходы, которые пригодятся с началом следующего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, CC BY 2.0

Какие отходы стоит собирать зимой

Если вы владеете дачным участком, не спешите выбрасывать следующие вещи:

Чайная заварка

Кофейная гуща

Шелуха лука

Кожура бананов

Яичная скорлупа

Эти отходы можно складывать в плотные мешки или картонные коробки и постепенно отвозить на дачу. Все они пригодятся для компостной кучи или в качестве отдельных удобрений.

Чайная заварка не только улучшает структуру почвы, но и может использоваться как мульчирующий материал.

Кофейная гуща — это питательное удобрение, которое повышает плодородие грунта.

Шелуха лука — универсальное средство. Из её настоя готовят подкормку для рассады и защиту от вредителей, таких как тля.

Банановая кожура — источник калия и фосфора. Её можно закладывать в почву для обогащения микроэлементами.

Яичная скорлупа, предварительно ошпаренная кипятком, становится отличным источником кальция для молодых растений.

Собирая такие "отходы" зимой, вы облегчите себе подготовку к следующему дачному сезону и получите натуральные удобрения без лишних затрат.