Проверенные способы хранения свёклы для долгой свежести

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранить урожай свёклы в течение всей зимы — задача каждого дачника. Однако часто корнеплоды, оставленные на хранение в погребе, начинают портиться раньше времени. Чтобы этого избежать, важно соблюдать несколько простых правил.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Зачем накрывать свёклу ветками можжевельника

Можжевельник — это природный защитник урожая. Его ветки предотвращают появление плесени и отпугивают вредителей. Если по каким-то причинам можжевельника нет, можно заменить его картонным материалом, но лучше всё же использовать хвойные ветки.

Дополнительно на дно ящика с корнеплодами стоит насыпать двухсантиметровый слой песка. Он впитает лишнюю влагу, предотвращая гниение.

Помимо этого, для успешного хранения свёклы в погребе нужно соблюдать два ключевых условия: поддерживать температуру от +2 до +5 градусов и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Как хранить свёклу в холодильнике

Если часть урожая вы решили хранить в холодильнике, обойтись без можжевельника и песка вполне можно. Каждый корнеплод нужно завернуть в бумажную салфетку, а затем положить в полиэтиленовый пакет. В пакете обязательно сделайте несколько отверстий для доступа воздуха — это предотвратит появление конденсата и гниения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свёклу свежей и вкусной до следующего сезона.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

