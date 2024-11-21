Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш попугай слишком громкий? Вот как можно это исправить
Что не стоит выбрасывать зимой: полезные советы для огородников
Рост доходов россиян подтолкнул рынок ювелирных изделий к росту
Топ подержанных автомобилей с самой высокой аварийностью
Почему жир накапливается в организме и как с этим бороться
Лайфхаки для комфортного сна в путешествии
Вред ватных палочек: риски для слуха и что выбрать вместо них
Актриса Марина Федункив родила своего первого ребёнка
Журналистка Sky News покраснела после слов Захаровой. Что ей сказала представитель МИД России?

Проверенные способы хранения свёклы для долгой свежести

1:29
Садоводство

Сохранить урожай свёклы в течение всей зимы — задача каждого дачника. Однако часто корнеплоды, оставленные на хранение в погребе, начинают портиться раньше времени. Чтобы этого избежать, важно соблюдать несколько простых правил.

Проверенные способы хранения свёклы для долгой свежести
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Зачем накрывать свёклу ветками можжевельника

Можжевельник — это природный защитник урожая. Его ветки предотвращают появление плесени и отпугивают вредителей. Если по каким-то причинам можжевельника нет, можно заменить его картонным материалом, но лучше всё же использовать хвойные ветки.

Дополнительно на дно ящика с корнеплодами стоит насыпать двухсантиметровый слой песка. Он впитает лишнюю влагу, предотвращая гниение.

Помимо этого, для успешного хранения свёклы в погребе нужно соблюдать два ключевых условия: поддерживать температуру от +2 до +5 градусов и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Как хранить свёклу в холодильнике

Если часть урожая вы решили хранить в холодильнике, обойтись без можжевельника и песка вполне можно. Каждый корнеплод нужно завернуть в бумажную салфетку, а затем положить в полиэтиленовый пакет. В пакете обязательно сделайте несколько отверстий для доступа воздуха — это предотвратит появление конденсата и гниения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свёклу свежей и вкусной до следующего сезона.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Шоу-бизнес
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном Аудио 
Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину
Авто
Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме
Макияж для проблемной кожи. Правила идеального результата
Как не стать жертвой авто-мошенников: новая схема обмана
Борьба с прыщами: полезные продукты для красоты кожи
РЖД увеличивает глубину продаж билетов: что изменится для пассажиров
Загитова рассказала о своём решении оставить Ледниковый период
США при Трампе могут разжечь торговую войну с Европой
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Как терраформирование Марса стало главной задачей будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.