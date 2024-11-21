Эффективные подкормки для винограда: от почек до урожая

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первый год жизни виноград можно оставить без подкормок, но дальше регулярное удобрение становится обязательным. Опытные садоводы рекомендуют проводить шесть подкормок в течение сезона, чтобы обеспечить здоровый рост и богатый урожай.

Фото: en.wikipedia.org by Takkk is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/hu:

1. Во время распускания почек

Разбросайте по земле 15-20 г аммиачной селитры на погонный метр междурядий. После этого заделайте удобрение граблями.

2. В начале-середине мая (до цветения)

Повторите подкормку аммиачной селитрой, увеличив дозу до 20-40 г на погонный метр междурядий.

3. Во время цветения

Опрыскайте кусты препаратами "Бутон", "Завязь" или аналогами, чтобы стимулировать образование завязей.

4. Сразу после цветения

Подкормите виноград раствором нитрофоски (1 спичечный коробок на 10 л воды). Это повысит урожайность и размер ягод. На этом этапе прекратите использовать азотные удобрения, чтобы избежать избыточного роста зелени в ущерб плодоношению.

5. В июле, перед созреванием ранних сортов

Приготовьте раствор из 30-40 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия (или замените их диаммофоской — 40-60 г) на 10 л воды. Эта подкормка улучшит вкусовые качества ягод.

6. В середине сентября — октябре

При перекопке междурядий внесите 1-1,5 кг золы и 8-10 кг навоза на квадратный метр. Если золы нет, используйте 35-40 г суперфосфата вместо неё. Эта заключительная подкормка подготовит кусты к зиме.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить здоровый виноград с обильным урожаем.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

