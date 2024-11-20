Лучшие рецепты для полива моркови: боремся с гнилью и мухами

Морковь, несмотря на свою неприхотливость, требует определённых усилий для получения щедрого урожая. Одним из ключевых моментов является правильный полив, который не только улучшает рост, но и защищает растения от болезней и вредителей. Опытные дачники уверяют: всего два профилактических полива за сезон могут значительно повысить качество корнеплодов.
Полив после прореживания
Сразу после прореживания грядок необходимо полить их специальным раствором. Для его приготовления понадобится по 2 г марганцовки и борной кислоты на ведро воды. Этого объёма хватит на обработку трёх квадратных метров посадок.
Если погода дождливая и сырая, повторите полив через две недели. Это поможет предотвратить развитие гнили и грибковых заболеваний, а также уменьшить цветение моркови.
Полив от морковной мухи
Ещё одна угроза урожаю — морковная муха. Её личинки питаются корнеплодами, что может серьёзно повредить растения. Чтобы защитить грядки, рекомендуется использовать раствор нашатырного спирта. Для этого разведите 2 столовые ложки нашатыря в ведре воды и тщательно полейте морковь. Этот метод делает корнеплоды непривлекательными для вредителей.
Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите своей моркови здоровый рост и богатый урожай.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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