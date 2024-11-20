Лучшие рецепты для полива моркови: боремся с гнилью и мухами

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь, несмотря на свою неприхотливость, требует определённых усилий для получения щедрого урожая. Одним из ключевых моментов является правильный полив, который не только улучшает рост, но и защищает растения от болезней и вредителей. Опытные дачники уверяют: всего два профилактических полива за сезон могут значительно повысить качество корнеплодов.

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Полив после прореживания

Сразу после прореживания грядок необходимо полить их специальным раствором. Для его приготовления понадобится по 2 г марганцовки и борной кислоты на ведро воды. Этого объёма хватит на обработку трёх квадратных метров посадок.

Если погода дождливая и сырая, повторите полив через две недели. Это поможет предотвратить развитие гнили и грибковых заболеваний, а также уменьшить цветение моркови.

Полив от морковной мухи

Ещё одна угроза урожаю — морковная муха. Её личинки питаются корнеплодами, что может серьёзно повредить растения. Чтобы защитить грядки, рекомендуется использовать раствор нашатырного спирта. Для этого разведите 2 столовые ложки нашатыря в ведре воды и тщательно полейте морковь. Этот метод делает корнеплоды непривлекательными для вредителей.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите своей моркови здоровый рост и богатый урожай.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

