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Лучшие рецепты для полива моркови: боремся с гнилью и мухами

1:29
Садоводство

Морковь, несмотря на свою неприхотливость, требует определённых усилий для получения щедрого урожая. Одним из ключевых моментов является правильный полив, который не только улучшает рост, но и защищает растения от болезней и вредителей. Опытные дачники уверяют: всего два профилактических полива за сезон могут значительно повысить качество корнеплодов.

Лучшие рецепты для полива моркови: боремся с гнилью и мухами
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Полив после прореживания

Сразу после прореживания грядок необходимо полить их специальным раствором. Для его приготовления понадобится по 2 г марганцовки и борной кислоты на ведро воды. Этого объёма хватит на обработку трёх квадратных метров посадок.
Если погода дождливая и сырая, повторите полив через две недели. Это поможет предотвратить развитие гнили и грибковых заболеваний, а также уменьшить цветение моркови.

Полив от морковной мухи

Ещё одна угроза урожаю — морковная муха. Её личинки питаются корнеплодами, что может серьёзно повредить растения. Чтобы защитить грядки, рекомендуется использовать раствор нашатырного спирта. Для этого разведите 2 столовые ложки нашатыря в ведре воды и тщательно полейте морковь. Этот метод делает корнеплоды непривлекательными для вредителей.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите своей моркови здоровый рост и богатый урожай.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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