Эти цветы помогут избавиться от вредителей и улучшить урожай

В последние дни осени многие дачники задумываются о посадке бархатцев. И это действительно оправданное решение. Эти яркие представители семейства астровых приносят множество полезных результатов, улучшая как внешний вид участка, так и его экосистему.
Улучшение внешнего вида участка
Если посадить бархатцы сейчас, уже в начале следующего лета ваш цветник заиграет яркими красками. Эти цветы не только красивы, но и создают атмосферу уюта на любом участке.
Улучшение состояния почвы
Бархатцы известны как отличные сидераты. Они улучшают структуру почвы, делая её более рыхлой и плодородной. Такое простое действие значительно повышает шансы на богатый урожай в следующем сезоне.
Защита от вредителей
Эти цветы — естественные борцы с садовыми вредителями. Тля, колорадский жук и другие насекомые обходят стороной участки, где растут бархатцы.
Использование в качестве мульчи
Бархатцы идеально подходят для создания мульчи или добавления в компост. Это органическое удобрение обогащает почву, помогая растениям лучше расти.
Посадка бархатцев — не просто украшение участка, а грамотное решение, которое сделает ваш сад более живым и защищённым.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.