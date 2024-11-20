Эти цветы помогут избавиться от вредителей и улучшить урожай

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние дни осени многие дачники задумываются о посадке бархатцев. И это действительно оправданное решение. Эти яркие представители семейства астровых приносят множество полезных результатов, улучшая как внешний вид участка, так и его экосистему.

Фото: public-domain-image.com by Leon Brooks

Улучшение внешнего вида участка

Если посадить бархатцы сейчас, уже в начале следующего лета ваш цветник заиграет яркими красками. Эти цветы не только красивы, но и создают атмосферу уюта на любом участке.

Улучшение состояния почвы

Бархатцы известны как отличные сидераты. Они улучшают структуру почвы, делая её более рыхлой и плодородной. Такое простое действие значительно повышает шансы на богатый урожай в следующем сезоне.

Защита от вредителей

Эти цветы — естественные борцы с садовыми вредителями. Тля, колорадский жук и другие насекомые обходят стороной участки, где растут бархатцы.

Использование в качестве мульчи

Бархатцы идеально подходят для создания мульчи или добавления в компост. Это органическое удобрение обогащает почву, помогая растениям лучше расти.

Посадка бархатцев — не просто украшение участка, а грамотное решение, которое сделает ваш сад более живым и защищённым.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

