Капуста не завязывается? Вы совершаете эти ошибки

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему капуста не завязывается

Скорость развития капусты напрямую зависит от влажности и питательности почвы. При недостатке влаги и полезных минералов растения тратят много энергии на добычу воды и питательных веществ из глубоких слоев почвы.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Капуста также имеет крупные листья и внушительную поверхность для испарения влаги. Поэтому для нормальной приживаемости овощу необходимо много воды и питательных веществ для формирования.

Что нужно сделать

Чтобы растение нормально развивалось и образовывало завязи, важно соблюдать правила подкормки овоща. Для этого подкармливают капусту удобрениями, которые содержат азот, калий и фосфор.

Полив можно производить раз в неделю. Слишком частый полив мешает развитию корневой системы и замедляет формирование кочана.

Так как корни этой культуры расположены очень близко к поверхности почвы, растение лучше не рыхлить. Если лето выдалось жарким, увеличьте количество полива.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

