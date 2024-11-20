Капуста не завязывается? Вы совершаете эти ошибки

Скорость развития капусты напрямую зависит от влажности и питательности почвы. При недостатке влаги и полезных минералов растения тратят много энергии на добычу воды и питательных веществ из глубоких слоев почвы.
Капуста также имеет крупные листья и внушительную поверхность для испарения влаги. Поэтому для нормальной приживаемости овощу необходимо много воды и питательных веществ для формирования.
Чтобы растение нормально развивалось и образовывало завязи, важно соблюдать правила подкормки овоща. Для этого подкармливают капусту удобрениями, которые содержат азот, калий и фосфор.
Полив можно производить раз в неделю. Слишком частый полив мешает развитию корневой системы и замедляет формирование кочана.
Так как корни этой культуры расположены очень близко к поверхности почвы, растение лучше не рыхлить. Если лето выдалось жарким, увеличьте количество полива.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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