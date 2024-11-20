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Не поливайте так картофель, иначе лишитесь хорошего урожая

1:09
Садоводство

Как нельзя поливать картофель

Чрезмерный полив после появления всходов крайне опасен для картофеля. В противном случае у растения разовьется поверхностная корневая система. Чрезмерный полив сделает урожай более уязвимым к высоким температурам и засухе.

Не поливайте так картофель, иначе лишитесь хорошего урожая
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также следует избегать полива до тех пор, пока рассада не достигнет 10 см в высоту. Явным сигналом о том, что картофель максимально нуждается во влаге, является период, когда появляются бутоны или только распускаются первые цветы. Важно знать, что если в этот момент картофелю не будет хватать полива, можно потерять до трети урожая.

Как правильно поливать картофель

Картофель нужно поливать примерно каждые 3-5 дней после появления всходов. Норма — 2-3 литра на куст.

Опытные огородники рекомендуют по возможности поливать картофель примерно раз в 10 дней, если стоит сухая погода. Чтобы проверить влажность, засуньте палец в почву. Если почва сухая, то стоит полить растение.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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