Какой грунт обеспечит рассаде идеальный старт

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник сталкивается с выбором: приготовить грунт для рассады самостоятельно или купить готовую смесь в магазине. Но действительно ли грунт с пометкой "для томатов" способен обеспечить идеальные условия для их роста?

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Какой грунт нужен для рассады?

Влагопроницаемость и рыхлость. Почва должна хорошо впитывать и удерживать влагу, не превращаясь при этом в плотный ком. Питательные вещества. Грунт должен содержать достаточное количество органики и удобрений. pH-баланс. Оптимальный показатель для рассады — нейтральный pH (6-7).

Что входит в состав готового грунта?

Верховой торф. Легкий, рыхлый, хорошо впитывает влагу, но имеет высокую кислотность и почти лишён органики.

Низинный торф. Богат органическими веществами, но менее воздухопроницаем.

Добавки для нейтрализации кислотности. Доломитовая мука или известь снижают уровень кислотности торфа.

Рыхлители. Речной песок, агроперлит или вермикулит предотвращают слёживание почвы.

Органика. Необходима для полноценного питания растений.

На что обратить внимание при выборе грунта?

Содержание азота

Грунт с избытком азота (более 300-350 мг/л) не подходит для рассады: он стимулирует слишком быстрый рост, ослабляя иммунитет растений. Такой состав лучше использовать для уже окрепших растений. Нехватка азота, напротив, потребует ранних подкормок.

Микроэлементы

В составе должны быть:

фосфор, калий, магний;

медь, железо, бор, цинк.

Предпочтительны удобрения в хелатной форме, так как они лучше усваиваются молодыми растениями.

Выбирая грунт для рассады, внимательно изучайте состав и свойства почвы. Это поможет избежать проблем с ростом растений и повысить их урожайность.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

