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Какой грунт обеспечит рассаде идеальный старт

2:07
Садоводство

Каждый дачник сталкивается с выбором: приготовить грунт для рассады самостоятельно или купить готовую смесь в магазине. Но действительно ли грунт с пометкой "для томатов" способен обеспечить идеальные условия для их роста?

Какой грунт обеспечит рассаде идеальный старт
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Какой грунт нужен для рассады?

  1. Влагопроницаемость и рыхлость. Почва должна хорошо впитывать и удерживать влагу, не превращаясь при этом в плотный ком.
  2. Питательные вещества. Грунт должен содержать достаточное количество органики и удобрений.
  3. pH-баланс. Оптимальный показатель для рассады — нейтральный pH (6-7).

Что входит в состав готового грунта?

  • Верховой торф. Легкий, рыхлый, хорошо впитывает влагу, но имеет высокую кислотность и почти лишён органики.
  • Низинный торф. Богат органическими веществами, но менее воздухопроницаем.
  • Добавки для нейтрализации кислотности. Доломитовая мука или известь снижают уровень кислотности торфа.
  • Рыхлители. Речной песок, агроперлит или вермикулит предотвращают слёживание почвы.
  • Органика. Необходима для полноценного питания растений.

На что обратить внимание при выборе грунта?

Содержание азота

Грунт с избытком азота (более 300-350 мг/л) не подходит для рассады: он стимулирует слишком быстрый рост, ослабляя иммунитет растений. Такой состав лучше использовать для уже окрепших растений. Нехватка азота, напротив, потребует ранних подкормок.

Микроэлементы

В составе должны быть:

  • фосфор, калий, магний;
  • медь, железо, бор, цинк.

Предпочтительны удобрения в хелатной форме, так как они лучше усваиваются молодыми растениями.

Выбирая грунт для рассады, внимательно изучайте состав и свойства почвы. Это поможет избежать проблем с ростом растений и повысить их урожайность.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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