Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Семена — ключ к успешному садоводству. Однако покупка некачественных семян может разочаровать любого дачника. Чтобы избежать подделок и выбрать хороший материал, стоит следовать нескольким простым рекомендациям.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Изучите производителя

Покупайте семена только у проверенных компаний с хорошей репутацией. Узнайте отзывы в интернете, расспросите знакомых садоводов или посетите сайт производителя. Если фирма новая, начните с покупки небольшого количества семян для проверки.

Обратите внимание на место покупки

Лучше выбирать специализированные магазины или официальных дилеров, где предоставляют документацию. Рынки, переходы и случайные продавцы часто продают просроченные или поддельные семена.

Проверьте упаковку

Качественная упаковка должна быть целой и содержать подробную информацию: название культуры и сорта, дату упаковки, срок годности, контакты производителя, условия хранения и посева, гарантированную всхожесть и количество семян. Если информация отсутствует или упаковка повреждена, покупку стоит избежать.

Сравните цену

Цена на семена зависит от сорта, качества и сезона. Слишком низкая стоимость может указывать на низкое качество или просроченный товар. Завышенная цена, напротив, может быть попыткой нажиться на покупателе. Сравнивайте цены и выбирайте оптимальный вариант.

Сделайте пробный посев

Если вы сомневаетесь в качестве семян, проведите тест на всхожесть. Для этого посейте несколько семян во влажную салфетку или торфяную таблетку, поставьте в теплое и светлое место, следите за влажностью. Результат теста подскажет, стоит ли использовать оставшиеся семена.

Правильный выбор семян не только сохранит ваши нервы, но и обеспечит отличный урожай.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

