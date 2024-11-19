Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одинокий дельфин в Балтике разговаривает сам с собой
Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью
Как легко подобрать обои для любой комнаты? Рассказываем
Какие 3-летние китайские автомобили лучше не покупать
Полезный завтрак с тыквой: запеканка, которую легко приготовить
Правая сильнее левой: что такое асимметрия мышц и откуда она берётся?
Стилист порекомендовал отказаться от пуховиков этой зимой: совсем уж прошлый век
Учёные выявили связь сидячего образа жизни и повышенного риска заболеваний сердца
Зачем кошкам и собакам нужно подстригать когти регулярно

Не все сорняки вредны: как чистотел может помочь вашему саду

2:54
Садоводство » Советы

Чистотел — это многолетнее травянистое растение, которое часто воспринимается как сорняк на приусадебном участке. Многие садоводы спешат удалить его с корнями, однако эта трава обладает множеством полезных свойств. 

Не все сорняки вредны: как чистотел может помочь вашему саду
Фото: Own work by AnRo0002, PDM

Лечебные свойства

Чистотел известен своими целебными свойствами. В его соке содержатся алкалоиды, витамины и другие биологически активные вещества, которые применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. Он помогает при:

  • Кожных заболеваниях: чистотел часто используют для лечения экземы, дерматитов и папиллом. Сок растения обладает антисептическим и противовоспалительным действием.
  • Желчегонных эффектах: чистотел способствует работе печени и желчного пузыря, поддерживая пищеварение и обмен веществ.
  • Снятии боли: настой или сок чистотела может облегчать состояние при головной боли и мигрени.

Устойчивость к вредителям

Чистотел обладает натуральными защитными свойствами, которые могут помочь в борьбе с некоторыми вредителями. Его запах отталкивает таких насекомых, как тля и некоторые виды гусениц, что может снизить уровень вредителей на вашем участке.

Улучшение почвы

Корни чистотела проникают глубоко в почву, улучшая её структуру и аэрацию. Это может способствовать лучшему проветриванию и усвоению питательных веществ растениями. Кроме того, разлагаясь, чистотел обогащает почву органическими веществами.

Привлечение полезных насекомых

Цветы чистотела привлекают множество опылителей, таких как пчелы и бабочки. Это, в свою очередь, способствует увеличению опыления других растений на вашем участке, что может положительно сказаться на урожайности.

Использование в компосте

Чистотел может быть использован в качестве зеленого удобрения. Добавление его в компост улучшает его состав, обогащая почву полезными веществами и ускоряя разложение органических отходов.

Эстетическая ценность

Чистотел имеет яркие жёлтые цветы, которые привносят красоту в сад, особенно в весенний и летний сезоны. Это растение может стать интересным акцентом в вашем цветнике.

Прежде чем спешить выдергивать чистотел с корнем, стоит задуматься о его полезных свойствах и роли в экосистеме вашего участка. Эта неприхотливая трава может оказаться настоящим помощником в садоводстве, принося как здоровье, так и эстетическое удовольствие. Если вы всё же решите удалять чистотел, сделайте это осознанно, оставляя часть растения для использования его преимуществ.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Какие 3-летние китайские автомобили лучше не покупать
Полезный завтрак с тыквой: запеканка, которую легко приготовить
Правая сильнее левой: что такое асимметрия мышц и откуда она берётся?
Стилист порекомендовал отказаться от пуховиков этой зимой: совсем уж прошлый век
Учёные выявили связь сидячего образа жизни и повышенного риска заболеваний сердца
Зачем кошкам и собакам нужно подстригать когти регулярно
Чартерные рейсы в Танзанию снова запущены: узнайте, когда можно лететь
Латинская Америка может вытеснить сельхозпродукцию Евросоюза с рынка
Как подготовить автомобиль к зимнему путешествию
Андрей Разин пытался выкупить Владимира Лёвкина у Бари Алибасова за 2 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.