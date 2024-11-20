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Выращиваем укpоп дома. Лучшие сорта и удобрения

1:08
Садоводство

Укроп, наравне с петрушкой, стал популярным растением для выращивания на подоконнике. Этот процесс не требует особых усилий, что делает его доступным для каждого.

Выращиваем укpоп дома. Лучшие сорта и удобрения
Фото: commons.wikimedia.org

Для выращивания в домашних условиях лучше всего подходят следующие сорта укропа: Каскеленский, Грибовский, Узбекский-243 и Армянский-269.

Чтобы получать зелень в течение всей зимы, рекомендуется проводить посевы каждые 30-40 дней.

Для получения обильного урожая, выбирайте легкую почву, богатую гумусом. В ёмкость размером 15х40 см рекомендуется высевать не менее 3 граммов семян.

После появления всходов проредите их, оставляя расстояние между ними в 2-3 см. Укроп требует обильного полива, а каждые две недели рекомендуется подкармливать его удобрениями, такими как "Биуд", "Байкал" или "Сияние".

Это поможет вам получить сочные и ароматные стебли и листья укропа.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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