Выращиваем укpоп дома. Лучшие сорта и удобрения

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укроп, наравне с петрушкой, стал популярным растением для выращивания на подоконнике. Этот процесс не требует особых усилий, что делает его доступным для каждого.

Фото: commons.wikimedia.org

Для выращивания в домашних условиях лучше всего подходят следующие сорта укропа: Каскеленский, Грибовский, Узбекский-243 и Армянский-269.

Чтобы получать зелень в течение всей зимы, рекомендуется проводить посевы каждые 30-40 дней.

Для получения обильного урожая, выбирайте легкую почву, богатую гумусом. В ёмкость размером 15х40 см рекомендуется высевать не менее 3 граммов семян.

После появления всходов проредите их, оставляя расстояние между ними в 2-3 см. Укроп требует обильного полива, а каждые две недели рекомендуется подкармливать его удобрениями, такими как "Биуд", "Байкал" или "Сияние".

Это поможет вам получить сочные и ароматные стебли и листья укропа.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные.

