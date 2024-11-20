Как формировать огурцы, чтобы обеспечить дальнейший рост и развитие

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первом этапе в нижней части растения, в пазухах 3-5 листьев, проводится "ослепление". Это означает удаление всех завязей и побегов, которые образуются в этих местах.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Данная процедура позволяет растению направить все свои силы на формирование мощной корневой системы, которая будет обеспечивать его всем необходимым для дальнейшего роста и развития.

На следующем этапе в пазухах следующих 3-5 листьев оставляем завязи, а боковые побеги удаляем.

Далее повторяем всё те же действия, но позволяем боковым побегам отрасти. После формирования первого листа прищипываем их.

В следующем ярусе из 3-5 листьев на боковых побегах оставляем уже 2 листа, затем 3, а еще выше

Когда верхушка растения достигает верхней точки роста, аккуратно оборачиваем стебель вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз. Даем стеблю немного отрасти и примерно в 1 метре от поверхности грядки прищипываем верхушку. Этим и завершаем формирование огурца

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

