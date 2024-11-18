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Почему у лука и чеснока белеют кончики? Причины и способы борьбы

Садоводство

Существует несколько возможных причин, объясняющих появление белых кончиков у лука и чеснока.

Почему у лука и чеснока белеют кончики? Причины и способы борьбы
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Кислая почва.

Чтобы снизить уровень кислотности, разведите 3 столовые ложки кальциевой селитры в 10 литрах воды и вылейте по стакану под каждое растение.

Как альтернативу извести, можно использовать 2 стакана золы, разведя их кипятком, тщательно перемешав и добавив в ведро воды.

Недостаток азота.

Если перья лука имеют желтоватый или светло-зеленый оттенок, а кончики побелели, это может указывать на нехватку азота. В таком случае рекомендуется опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом, разведя 3 столовые ложки на 10 литров воды.

Также можно подкормить растения кальциевой селитрой, разведя 3 столовые ложки в 10 литрах воды и полив по 1 стакану под каждое растение.

Недостаток меди.

Если побеление кончиков листьев наблюдается на торфяных почвах, то это может быть связано с дефицитом меди. Чтобы исправить ситуацию, полейте почву под растениями раствором хлорокиси меди, приготовив его из расчета 1 чайная ложка препарата на 5 литров воды (0,1% раствор).

Недостаток калия.

При этом лист может слегка закручиваться. Для устранения проблемы проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 столовые ложки в 10 литрах воды и полив по 1 стакану под каждое растение.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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