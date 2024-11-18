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Kaк paзмнoжaть eжeвикy верхушками побега

Садоводство

Самый распространенный способ размножения стелющихся сортов ежевики основан на их удивительной способности укореняться верхушками побегов.

Kaк paзмнoжaть eжeвикy верхушками побега
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Уже в конце июля — середине августа побеги наклоняют, их верхушки заглубляют на 10-15 см вертикально в рыхлый и влажный грунт и прищипывают. К осени они укореняются, а зимой их мульчируют, чтобы защитить от вымерзания.

Отделение от материнского растения производят только на следующий год для посадки на постоянное место или для доращивания. Чтобы увеличить выход посадочного материала, можно использовать прищипывание молодых побегов, почки которых быстро растут и дают боковые побеги.

Процесс прищипывания новых боковых веточек продолжается, их засыпают влажным и рыхлым грунтом. Укоренение происходит и в этом случае к осени, а на следующий год из каждого прищипленного побега вырастает готовый качественный саженец.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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